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Купить дом с видом на море в Финляндии

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1 объект найдено
Домв Турку, Финляндия
Дом
Турку, Финляндия
350 м²
€ 1,450,000
Финляндия г.Турку &nbsp; Новая усадьба на море &nbsp; Новая ус…

Регионы с недвижимостью на продажу

Ylae-Savon seutukunta
Tampereen seutukunta
Mikkelin seutukunta
Kuopio sub-region
Район Кехус-Кайнуу
Pieksaemaeen seutukunta
Etelae-Pirkanmaan seutukunta
Turun seutukunta
Иматра
Jyvaeskylae sub-region
Вантаа
Харьявалта
Savonlinnan seutukunta
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Параметры недвижимости в Финляндии

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