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Купить вилла в Финляндии

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6
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12 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Сюсмя, Финляндия
Вилла 4 спальни
Сюсмя, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 107 м² 1/2 Этаж
€ 220,000
Продается вилла из бруса в Пяйятсало в Сюсме, в тихом районе. В доме четыре (4) просторные с…
Вилла 3 спальнив Сюсмя, Финляндия
Вилла 3 спальни
Сюсмя, Финляндия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м² 1/1 Этаж
€ 319,000
Дом из кленного бруса, построен в 2009 году в Паят-Сало в Сюсме. Подходит как для отдыха так…
Вилла 5 спаленв Karkunkylae, Финляндия
Вилла 5 спален
Karkunkylae, Финляндия
8 Количество комнат 1 ванных комнат 220 м² 1/2 Этаж
€ 579,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальнив Савонлинна, Финляндия
Вилла 4 спальни
Савонлинна, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 158 м² 2/2 Этаж
€ 375,000
Дом для отдыха на острове Ритосаари в Савонлинне берег озера Сайма! Двухэтажная вилла,гостин…
Вилла 3 спальнив Киттиля, Финляндия
Вилла 3 спальни
Киттиля, Финляндия
4 Количество комнат 5 ванных комнат 148 м² 1/3 Этаж
€ 1,790,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Виллав Хельсинки, Финляндия
Вилла
Хельсинки, Финляндия
188 м²
€ 1,895,000
Финляндия юго-западный регион, Уусимаа Вилла с причалом Великолепн…
Вилла 8 комнатв Турку, Финляндия
Вилла 8 комнат
Турку, Финляндия
8 Количество комнат 157 м²
€ 998,000
Финляндия юго-запад 36 км от г. Турку, 203 км от г.Хельсинки Вилла рыба…
Виллав Лахти, Финляндия
Вилла
Лахти, Финляндия
230 м²
€ 2,950,000
Южная Финляндия 38 км от г.Лахти Вилла на своём острове Элитная вилла-…
Вилла 8 спаленв Roeoelae, Финляндия
Вилла 8 спален
Roeoelae, Финляндия
18 Количество комнат 5 ванных комнат 480 м² 1/2 Этаж
€ 1,490,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Виллав Хельсинки, Финляндия
Вилла
Хельсинки, Финляндия
450 м²
€ 1,450,000
Финляндия пригород Хельсинки Исключительная вилла на природе …
Вилла 9 комнатв Хельсинки, Финляндия
Вилла 9 комнат
Хельсинки, Финляндия
9 Количество комнат 432 м²
€ 2,700,000
Финляндия г. Хельсинки Вилла с береговой линией Великолепная вилл…
Вилла 5 спаленв Хельсинки, Финляндия
Вилла 5 спален
Хельсинки, Финляндия
560 м²
€ 4,620,000
Исторически значимая вилла - это роскошная вилла, спроектированная архитектором Эриком Линдр…

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