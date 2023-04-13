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Купить земельный участок в Финляндии

30 объектов найдено
Земельные участкив Helsinki sub-region, Финляндия
Земельные участки
Helsinki sub-region, Финляндия
€ 145,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участкив Petas, Финляндия
Земельные участки
Petas, Финляндия
€ 1,990,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участкив Эряярви, Финляндия
Земельные участки
Эряярви, Финляндия
€ 22,000
Участок для загородного строительства на берегу озера Юканярви в местечке Руоколахти. Участо…
Земельные участкив Киттиля, Финляндия
Земельные участки
Киттиля, Финляндия
€ 115,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участкив Киттиля, Финляндия
Земельные участки
Киттиля, Финляндия
€ 59,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участкив Muurla, Финляндия
Земельные участки
Muurla, Финляндия
€ 59,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участкив Киттиля, Финляндия
Земельные участки
Киттиля, Финляндия
€ 119,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участкив Экясломпoлo, Финляндия
Земельные участки
Экясломпoлo, Финляндия
€ 38,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участкив Vanjaervi, Финляндия
Земельные участки
Vanjaervi, Финляндия
€ 99,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участкив Turun seutukunta, Финляндия
Земельные участки
Turun seutukunta, Финляндия
€ 60,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участкив Turun seutukunta, Финляндия
Земельные участки
Turun seutukunta, Финляндия
€ 45,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участкив Tolkkinen, Финляндия
Земельные участки
Tolkkinen, Финляндия
€ 219,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участкив Pykaelikkoe, Финляндия
Земельные участки
Pykaelikkoe, Финляндия
€ 12,000
Продается участок в Хаммаслахти в сельской местности на краю поля. Участок расположен пример…
Земельные участкив Раахе, Финляндия
Земельные участки
Раахе, Финляндия
€ 80,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участкив Юли-Раумо, Финляндия
Земельные участки
Юли-Раумо, Финляндия
€ 33,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участкив Киттиля, Финляндия
Земельные участки
Киттиля, Финляндия
€ 198,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участкив Sepaenkylae, Финляндия
Земельные участки
Sepaenkylae, Финляндия
€ 95,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участкив Muti, Финляндия
Земельные участки
Muti, Финляндия
€ 24,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участкив Muti, Финляндия
Земельные участки
Muti, Финляндия
€ 23,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участкив Экясломпoлo, Финляндия
Земельные участки
Экясломпoлo, Финляндия
€ 600,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участкив Aska, Финляндия
Земельные участки
Aska, Финляндия
€ 198,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участкив Koisjaervi, Финляндия
Земельные участки
Koisjaervi, Финляндия
€ 34,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участкив Этеля-Саво, Финляндия
Земельные участки
Этеля-Саво, Финляндия
180 000 м²
€ 1,990,000
Финляндия озеро Саймаа Участок с береговой линией Велик…
Земельные участкив Этеля-Саво, Финляндия
Земельные участки
Этеля-Саво, Финляндия
35 000 м²
€ 950,000
Финляндия озеро Саймаа Участок на берегу озера Очень кр…
Земельные участкив Материковая Финляндия, Финляндия
Земельные участки
Материковая Финляндия, Финляндия
2 102 000 м²
€ 1,390,000
 Финляндия Куусамо, Северная Финляндия горнолыжный центр Рука Учас…
Земельные участкив Хельсинки, Финляндия
Земельные участки
Хельсинки, Финляндия
17 900 м²
€ 2,780,000
Финляндия агломерация Хельсинки г.Эспоо община Киркконумми Лесно…
Земельные участкив Sepaenkylae, Финляндия
Земельные участки
Sepaenkylae, Финляндия
€ 68,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участкив Киттиля, Финляндия
Земельные участки
Киттиля, Финляндия
€ 1,198,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участкив Пелло, Финляндия
Земельные участки
Пелло, Финляндия
€ 29,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участкив Луханка, Финляндия
Земельные участки
Луханка, Финляндия
€ 249,000
Продается остров в Центральной Финляндии, местечко Луханка. От центра Луханки на лодке 10мин…

Недвижимость в Финляндии: что и зачем здесь покупают

В 2019 году государством с самым счастливым в мире населением была признана Финляндия. Этот вывод озвучили представители ООН в своем официальном докладе. У иностранных граждан появился дополнительный повод присмотреться к недвижимости скандинавской страны и оценить плюсы такого приобретения.

Почему стоит купить недвижимость в Финляндии

Дача на озере, квартира в столице, домик на окраине небольшого городка — выбрать подходящий вариант жилья бывает сложно. Найти преимущества от покупки в Финляндии намного легче:

  • Хорошая экология. Страна находится в чистейшем районе земного шара. По отзывам туристов и оценкам официальных организаций, здешняя природа обладает не только удивительной красотой, но и потрясающими целительными свойствами.
  • Надежность и безопасность. Риски минимальные — государство защищает имущественные права покупателя. В стране один из самых низких уровней преступности в мире, развитая медицина и стабильные цены на рынке недвижимости.
  • Простота оформления сделки. Никаких ограничений при покупке и продаже недвижимого имущества для нерезидентов нет. Только в некоторых случаях необходимо разрешение властей. Например, если приобретается участок на архипелаге Аландские острова.
  • Высокие стандарты строительства. Работы выполняются с соблюдением норм, используются качественные материалы. И недорогие двухкомнатные квартиры, и элитные виллы строятся с учетом всех требований.
  • Лояльные ипотечные условия. Выплачивать стоимость частями могут как резиденты, так и иностранные граждане. Ставки по ипотеке определяются индивидуально, в среднем — от 2,8% до 5% годовых.

Как найти подходящий вариант

Основные критерии при выборе недвижимости в Финляндии:

  • цель покупки;
  • количество денежных средств в наличии;
  • расположение объекта.

Жилые дома и дачи за городом предпочитают покупать иностранцы, которые приезжают в страну отдохнуть. Много привлекательных объектов есть на юго-востоке Финляндии. Например, приятно провести выходные на личной уютной даче у озера в Иматре. Или же во время отпуска отправиться в пригород Лаппеенранту, в личный таунхаус рядом с лесом.

Объекты коммерческой недвижимости в основном выбирают на юге, где находится столичный город Хельсинки. Но следует учесть, что сильно заработать на аренде или бизнесе не получится из-за больших налогов и дополнительных трат. Стоимость столичных апартаментов, даже однокомнатных квартир, намного выше, чем в провинции.

Варианты для инвестиции в туристический бизнес — зона горнолыжных курортов. Одни из самых дешевых в стране — цены на апартаменты в Лапландии (Рованиеми). Коттеджи и квартиры в центральных и западных регионах страны чаще приобретают те, кто приехал в страну на ПМЖ или ВНЖ. В этом случае выбирают недвижимость в Финляндии в черте города, среди вторичного рынка или в новостройке.

Денежный вопрос

Счастливого обладателя нового жилья ждут дополнительные расходы в виде одноразовых и ежегодных налогов. Если купить недвижимость в Финляндии, то сразу же уйдет сумма до 10% от стоимости дома, участка или квартиры. Также каждый год необходимо оплачивать муниципальный налог, который зависит от региона и составляет в среднем от 0,37% до 3,0% стоимости жилья.

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