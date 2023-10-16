Новый проект, разработанный в скандинавском стиле, предназначенный для инвесторов, которые хотят приблизиться к оживленному Хельсинки и международным рейсам ( Хельсинкский хаб )
А параллельно хочу быть в самом естественном, чистом и живописном месте
Состоит из 10 домов – отдельных вилл и одноквартирных таунхаусов
От 80 до 130 м2 жилой площади
Все дома с удобным частным двором, автомобильные капсулы и гаражи
Индивидуальный подход к каждому клиенту
Дома расположены в стандартной готовой версии или сделаны для конкретных запросов клиентов
Индивидуальные проекты интерьера индивидуальные проекты в соответствии с видением клиентов
Ожидаемый результат продаж проекта – с декабря 2023 года по июнь 2024 года
Последняя возможность купить новый дом в Порвоо ( больше нет земли )
Мы строим новые виллы и выбираем участок прямо на озере Сайма, чтобы плавать и иметь пирс для собственной лодки.
Участки от 1100-2500м3
Здесь мы можем построить любой дом в пределах 250м2-300м2
В нашем портфолио есть проект виллы 164м2, жилая площадь 151м2 с 3 спальнями, который идеально подходит там
Но это может быть любой проект.
Мы строительная компания, мы строим виллы / дома в Финляндии более 20 лет.
Например, в прошлом году мы построили дом в Syyspohja, который является ссылкой на этот дом:
https://invest-finland.fi/portfolio/completed/
Продолжительность строительства составляет около 8-12 месяцев, в зависимости от того, в какое время года мы получаем одобрение от города ( в зимний процесс строительства замедляется )
Новый проект, разработанный в скандинавском стиле, предназначенный для инвесторов, которые хотят приблизиться к оживленному Хельсинки и международным рейсам ( Хельсинкский хаб )
А параллельно хочу быть в самом естественном, чистом и живописном месте
Состоит из 10 домов – отдельных вилл и одноквартирных таунхаусов
От 80 до 130 м2 жилой площади
Все дома с удобным частным двором, автомобильные капсулы и гаражи
Индивидуальный подход к каждому клиенту
Дома расположены в стандартной готовой версии или сделаны для конкретных запросов клиентов
Индивидуальные проекты интерьера индивидуальные проекты в соответствии с видением клиентов
Ожидаемый результат продаж проекта – с декабря 2023 года по июнь 2024 года ( дом за домом )
Последняя возможность купить новый дом в Порвоо ( больше нет земли )
Подробнее о проекте и о нашей строительной компании: https://invest-finland.fi/
Индивидуальная вилла с уникальным дизайном, выполненная в скандинавском стиле:
- Недалеко от оживленного Хельсинки и международного авиасообщения (узловой узел Хельсинки)
- И параллельно на берегу Финского залива в окружении лесов и озер
До пляжа (Финский залив) - 500 м
Аэропорт Хельсинки - 50 км.
Площадь дома с 4 спальнями, 2 санузлами и сауной - 184м2