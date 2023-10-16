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Продажа новостроек в Финляндии

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Вилла Новые дома в Порвоо рядом с Хельсинки
Вилла Новые дома в Порвоо рядом с Хельсинки
Порвоо, Финляндия
от
€469,000
Площадь 99 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Застройщик: StroiFin
Новый проект, разработанный в скандинавском стиле, предназначенный для инвесторов, которые хотят приблизиться к оживленному Хельсинки и международным рейсам ( Хельсинкский хаб ) А параллельно хочу быть в самом естественном, чистом и живописном месте Состоит из 10 домов – отдельных вилл и одноквартирных таунхаусов От 80 до 130 м2 жилой площади Все дома с удобным частным двором, автомобильные капсулы и гаражи Индивидуальный подход к каждому клиенту Дома расположены в стандартной готовой версии или сделаны для конкретных запросов клиентов Индивидуальные проекты интерьера индивидуальные проекты в соответствии с видением клиентов Ожидаемый результат продаж проекта – с декабря 2023 года по июнь 2024 года Последняя возможность купить новый дом в Порвоо ( больше нет земли )
Вилла New directly on Saimaa beach
Вилла New directly on Saimaa beach
Руоколахти, Финляндия
от
€336,600
Сдача в: 2024
Застройщик: StroiFin
Мы строим новые виллы и выбираем участок прямо на озере Сайма, чтобы плавать и иметь пирс для собственной лодки. Участки от 1100-2500м3  Здесь мы можем построить любой дом в пределах 250м2-300м2 В нашем портфолио есть проект виллы 164м2, жилая площадь 151м2 с 3 спальнями, который идеально подходит там Но это может быть любой проект. Мы строительная компания, мы строим виллы / дома в Финляндии более 20 лет.  Например, в прошлом году мы построили дом в Syyspohja, который является ссылкой на этот дом: https://invest-finland.fi/portfolio/completed/ Продолжительность строительства составляет около 8-12 месяцев, в зависимости от того, в какое время года мы получаем одобрение от города ( в зимний процесс строительства замедляется ) 
Жилой квартал Semidetached house near Helsinki airport
Жилой квартал Semidetached house near Helsinki airport
Порвоо, Финляндия
от
€336,600
Сдача в: 2024
Застройщик: StroiFin
Новый проект, разработанный в скандинавском стиле, предназначенный для инвесторов, которые хотят приблизиться к оживленному Хельсинки и международным рейсам ( Хельсинкский хаб ) А параллельно хочу быть в самом естественном, чистом и живописном месте Состоит из 10 домов – отдельных вилл и одноквартирных таунхаусов От 80 до 130 м2 жилой площади Все дома с удобным частным двором, автомобильные капсулы и гаражи Индивидуальный подход к каждому клиенту Дома расположены в стандартной готовой версии или сделаны для конкретных запросов клиентов Индивидуальные проекты интерьера индивидуальные проекты в соответствии с видением клиентов Ожидаемый результат продаж проекта – с декабря 2023 года по июнь 2024 года ( дом за домом )  Последняя возможность купить новый дом в Порвоо ( больше нет земли ) Подробнее о проекте и о нашей строительной компании: https://invest-finland.fi/
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Вилла Новая с уникальным дизайном рядом с Хельсинки
Вилла Новая с уникальным дизайном рядом с Хельсинки
Порвоо, Финляндия
от
€539,500
Сдача в: 2024
Застройщик: StroiFin
Индивидуальная вилла с уникальным дизайном,  выполненная в скандинавском стиле: - Недалеко от оживленного Хельсинки и международного авиасообщения (узловой узел Хельсинки) - И параллельно на берегу Финского залива в окружении лесов и озер  До пляжа (Финский залив) - 500 м  Аэропорт Хельсинки - 50 км. Площадь дома с 4 спальнями, 2 санузлами и сауной - 184м2        
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