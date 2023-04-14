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Продажа жилой недвижимости в Египте

квартиры
125
дома
11
135 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Хургада, Египет
Квартира 3 спальни
Хургада, Египет
120 м²
€ 58,160
Квартира с 3-мя спальнями в районе Интерконтиненталь   Квартира расположена в нов…
Квартира 1 спальняв Хургада, Египет
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
1 ванных комнат 34 м²
€ 14,038
Студия на продажу в Aqua Infinity Resort   Общая площадь: 34 м2   Стои…
Квартира 1 спальняв Хургада, Египет
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
64 м²
€ 54,289
Меблированая квартира в жилом комплексе Selena Bay. Квартира расположена на 2-м этаже с в…
Квартира 2 спальнив Хургада, Египет
Квартира 2 спальни
Хургада, Египет
88 м²
€ 40,000
Уютная квартира с 2-мя спальнями в Магавише Квартира расположена в районе Магавиш в небол…
Квартира 2 спальнив Хургада, Египет
Квартира 2 спальни
Хургада, Египет
116 м²
€ 51,575
Предлагаем Вашему вниманию апартаменты с 2 спальнями в жилом комплексе с бассейном «Са…
Квартира 2 спальнив Хургада, Египет
Квартира 2 спальни
Хургада, Египет
3 Количество комнат 98 м² 3 Этаж
€ 58,035
Квартира с 2-мя спальнями в жилом комплексе La Mer   3-й этаж с видом на улицу …
Квартирав Хургада, Египет
Квартира
Хургада, Египет
€ 16,454
Новые квартиры в La Bella Palace   La Bella Palace расположен в центре района Эль…
Квартирав Хургада, Египет
Квартира
Хургада, Египет
€ 67,861
Меблированая студия в жилом комплексе Al Dau Heights.   Студия расположена на 4-м…
Квартира 1 спальняв Хургада, Египет
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
85 м²
€ 43,431
Квартира с 1-й спальней в новом жилом комплексе Fanadir Bay   5-й этаж с видом на…
Квартирав Хургада, Египет
Квартира
Хургада, Египет
78 м²
€ 27,000
Меблированая квартира с 2-мя спальнями на продажу в районе отеля Бейрут   Дом рас…
Квартирав Хургада, Египет
Квартира
Хургада, Египет
79 м²
€ 61,000
Квартира с 1-й спальней в жилом комплексе Ocean Breeze – Сахл Хашиш.   Квар…
Дом 4 спальнив Хургада, Египет
Дом 4 спальни
Хургада, Египет
€ 250,000
Вилла с 4-мя спальнями в районе Мубарак 6   Вилла расположена в районе вилл Мубар…
Квартирав Хургада, Египет
Квартира
Хургада, Египет
105 м²
€ 31,488
Новый дом Сама Скай расположен в районе Интерконтиненталь поблизости от больницы Аль Хайя. …
Квартира 2 спальнив Хургада, Египет
Квартира 2 спальни
Хургада, Египет
110 м²
€ 67,800
Квартира с 2-мя спальнями в новом жилом комплексе Fanadir Bay   4-й этаж с видом …
Квартира 2 спальнив Хургада, Египет
Квартира 2 спальни
Хургада, Египет
52 м²
€ 22,620
Меблированая квартира с 1-й спальней в жилом комплексе Aqua Palms Resort.   2-й э…
Квартирав Хургада, Египет
Квартира
Хургада, Египет
€ 85,000
Квартира с 3-мя спальнями в новом жилом комплексе Fanadir Bay   4-й этаж с видом …
Квартирав Хургада, Египет
Квартира
Хургада, Египет
48 м²
€ 45,000
Предлагается на продажу меблированая студия в отеле Samra Bay Hotel & Resort.   …
Квартирав Хургада, Египет
Квартира
Хургада, Египет
74 м²
€ 85,000
Квартира в «Сан Гейт»   Апартаменты с видом на море в одном из лучших…
Квартира 1 спальняв Хургада, Египет
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
52 м²
€ 26,267
Hurghada Hub Resort is a new ultra modern project from Sama Group. The project is located in…
Квартирав Хургада, Египет
Квартира
Хургада, Египет
€ 36,800
2 bedroom apartment for sale in Makadi. 2nd floor BUA: 92.5 m2 Layout: living room with…
Квартирав Хургада, Египет
Квартира
Хургада, Египет
49 м²
€ 29,995
Tiba Golden Resort is 14th development which promotes of name of “TIBA’S” …
Квартирав Хургада, Египет
Квартира
Хургада, Египет
92 м²
€ 53,300
Квартира с 2-мя спальнями в ЖК Панорама Парк   Панорама Парк – новый жилой …
Квартира 1 спальняв Хургада, Египет
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
33 м²
€ 20,811
Предлагается на продажу меблированая студия в небольшом жилом комплексе с бассейном. &nbs…
Дом 4 спальнив Хургада, Египет
Дом 4 спальни
Хургада, Египет
4 Количество комнат
€ 250,000
4 bedroom villa with private pool for sale in Mubarak 6   Villa is located in Mub…
Квартира 1 спальняв Хургада, Египет
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
1 ванных комнат 75 м²
€ 58,310
Квартира на продажу на территории отеля.   2-й этаж Общая площадь: 75 м2 1 …
Квартира 2 спальнив Хургада, Египет
Квартира 2 спальни
Хургада, Египет
2 Количество комнат 95 м²
€ 44,010
Апартаменты располечены в Макади Хайц - зелёном малоэтажно с комплексой с сальнпрастрюктурой…
Квартира 1 спальняв Хургада, Египет
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
1 Количество комнат 66 м²
€ 50,000
Pool view brand new 1 bedroom apartment in Florenza Khamsin Resort.   Apartment i…
Квартира 1 комнатав Хургада, Египет
Квартира 1 комната
Хургада, Египет
1 Количество комнат
€ 23,679
Студия на продажу в Панорамном парке   Panorama Park - это новый жилой комплекс, расп…
Домв Хургада, Египет
Дом
Хургада, Египет
700 м²
€ 859,577
Продается вилла в ЯМАРАНЕ - Сахл Хашеш   Основные моменты: - Панорамный вид на море …
Квартира 1 спальняв Хургада, Египет
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
2 Количество комнат 82 м²
€ 31,261
Просторная 1-комнатная квартира в Макади.   Квартира расположена на 1 этаже с видом н…

Регионы с недвижимостью на продажу

Хургада
мухафаза Красное Море
Матрух
Эль-Аламейн

Параметры недвижимости в Египте

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное

Египет — густонаселенная африканская страна с уникальными традициями и богатой историей. На ее территории расположено большое количество достопримечательностей, в том числе знаменитые пирамиды и храмы, ради осмотра которых сюда приезжают тысячи туристов со всего мира.

Страна также славится мягким и теплым климатом — даже зимой температура здесь не опускается ниже 20 градусов тепла. Это позволяет местным жителям и туристам круглогодично проводить время на лучших пляжах Красного и Средиземного моря.

Преимущества покупки недвижимости в Египте

Рассмотреть приобретение жилья в этой стране можно по целому ряду причин:

  • упрощенная процедура покупки — из документов иностранцам требуется только загранпаспорт;
  • невысокие цены на жилье в сравнении с большинством европейских и азиатских стран;
  • за приобретение недвижимости выдается египетский ВНЖ;
  • большое количество комфортабельных, хорошо оборудованных пляжей.

Купленная недвижимость в Египте подходит не только для личного проживания. На ней можно неплохо зарабатывать, сдавая в аренду приезжим — поток туристов здесь не иссякает в течение всего года.

Недвижимость, доступная для приобретения

В Египте активно ведется продажа квартир и частных домов. Первые продаются в большом количестве в новых жилых комплексах. У иностранцев есть возможность купить квартиру-студию на берегу моря по доступной цене — в пределах 500-1000 евро за квадрат. На отдалении от первой линии жилье стоит дешевле на 10-20%.

Купить дом в Египте на берегу моря можно по аналогичной стоимости. В цену зачастую входит не только само строение, но также земельный участок, бассейн и надворные постройки. Продаются дома преимущественно на окраинах городов.

Где лучше приобрести недвижимость в Египте

Для сезонного отдыха подходят Шарм-эль-Шейх и Хургада — наиболее развитые курорты страны. Здесь регулярно идет продажа жилой и коммерческой недвижимости у моря в Египте. Для постоянного проживания можно рассмотреть Каир и Александрию. Это крупные города с хорошими возможностями для трудоустройства и развитой инфраструктурой.

Египет — удобный вариант для переезда на ПМЖ. Здесь прекрасная погода, недорогой уровень жизни и много комфортабельных пляжей для семейного отдыха. Ознакомиться с местной недвижимостью и оставить заявку на покупку предлагает платформа REALTING.

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