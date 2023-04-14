Египет — густонаселенная африканская страна с уникальными традициями и богатой историей. На ее территории расположено большое количество достопримечательностей, в том числе знаменитые пирамиды и храмы, ради осмотра которых сюда приезжают тысячи туристов со всего мира.

Страна также славится мягким и теплым климатом — даже зимой температура здесь не опускается ниже 20 градусов тепла. Это позволяет местным жителям и туристам круглогодично проводить время на лучших пляжах Красного и Средиземного моря.

Преимущества покупки недвижимости в Египте

Рассмотреть приобретение жилья в этой стране можно по целому ряду причин:

упрощенная процедура покупки — из документов иностранцам требуется только загранпаспорт;

невысокие цены на жилье в сравнении с большинством европейских и азиатских стран;

за приобретение недвижимости выдается египетский ВНЖ;

большое количество комфортабельных, хорошо оборудованных пляжей.

Купленная недвижимость в Египте подходит не только для личного проживания. На ней можно неплохо зарабатывать, сдавая в аренду приезжим — поток туристов здесь не иссякает в течение всего года.

Недвижимость, доступная для приобретения

В Египте активно ведется продажа квартир и частных домов. Первые продаются в большом количестве в новых жилых комплексах. У иностранцев есть возможность купить квартиру-студию на берегу моря по доступной цене — в пределах 500-1000 евро за квадрат. На отдалении от первой линии жилье стоит дешевле на 10-20%.

Купить дом в Египте на берегу моря можно по аналогичной стоимости. В цену зачастую входит не только само строение, но также земельный участок, бассейн и надворные постройки. Продаются дома преимущественно на окраинах городов.

Где лучше приобрести недвижимость в Египте

Для сезонного отдыха подходят Шарм-эль-Шейх и Хургада — наиболее развитые курорты страны. Здесь регулярно идет продажа жилой и коммерческой недвижимости у моря в Египте. Для постоянного проживания можно рассмотреть Каир и Александрию. Это крупные города с хорошими возможностями для трудоустройства и развитой инфраструктурой.

Египет — удобный вариант для переезда на ПМЖ. Здесь прекрасная погода, недорогой уровень жизни и много комфортабельных пляжей для семейного отдыха. Ознакомиться с местной недвижимостью и оставить заявку на покупку предлагает платформа REALTING.