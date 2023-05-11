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Квартиры в Верхняя Австрия, Австрия

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Pettenbach, Австрия
Квартира 3 комнаты
Pettenbach, Австрия
Комнаты 3
Площадь 75 м²
€ 210,000
Квартира 3 комнаты в Wels, Австрия
Квартира 3 комнаты
Wels, Австрия
Комнаты 3
Площадь 71 м²
€ 199,000

Параметры недвижимости в Верхняя Австрия, Австрия

с бассейном
недорогая
элитная
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