Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Micheldorf in Oberosterreich
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Micheldorf in Oberosterreich, Австрия

Квартира Удалить
Очистить
5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Micheldorf, Австрия
Квартира 3 комнаты
Micheldorf, Австрия
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Квартира расположена в доме с низким энергопотреблением в деревянном строительстве. Умные п…
$480,809
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Micheldorf, Австрия
Квартира 3 комнаты
Micheldorf, Австрия
Число комнат 3
Площадь 81 м²
Квартира расположена в доме с низким энергопотреблением в деревянном строительстве. Умные п…
$492,123
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Micheldorf, Австрия
Квартира 2 комнаты
Micheldorf, Австрия
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Квартира расположена в доме с низким энергопотреблением в деревянном строительстве. Умные п…
$254,546
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Micheldorf, Австрия
Квартира 3 комнаты
Micheldorf, Австрия
Число комнат 3
Площадь 87 м²
Квартира расположена в доме с низким энергопотреблением в деревянном строительстве. Умные п…
$503,436
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Micheldorf, Австрия
Квартира 2 комнаты
Micheldorf, Австрия
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Квартира расположена в доме с низким энергопотреблением в деревянном строительстве. Умные п…
$265,859
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Micheldorf in Oberosterreich, Австрия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов