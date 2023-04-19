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Купить недвижимость в Грац, Австрия

1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Грац, Австрия
Квартира 2 спальни
Грац, Австрия
82 м²
€ 299,000
Прекрасная квартира площадью 82 кв.м расположена в пригороде Граца, Австрия. Светлая квартир…

Параметры недвижимости в Грац, Австрия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
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