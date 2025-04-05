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Виллы с бассейном в Синтра, Португалия

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1 объект найдено
Вилла с кондиционером, с террасой, с бассейном в Rio de Mouro, Португалия
Вилла с кондиционером, с террасой, с бассейном
Rio de Mouro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 187 м²
Расположенный в Rio de Mouro, все более популярном районе, Quinta da Azenha сочетает в себе …
$756,217
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Параметры недвижимости в Синтра, Португалия

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