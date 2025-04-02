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Дуплексы возле озера в Sao Vicente, Португалия

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1 объект найдено
Дуплекс 4 спальни в Sao Vicente, Португалия
Дуплекс 4 спальни
Sao Vicente, Португалия
Количество спален 4
Площадь 310 м²
Эти апартаменты очень удачно расположены в здании на берегу реки, принадлежат комплексу Cruz…
$1,90 млн
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Параметры недвижимости в Sao Vicente, Португалия

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