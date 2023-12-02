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Жильё в Sao Vicente, Португалия

6 объектов найдено
Квартира с террасой в Лиссабон, Португалия
Квартира с террасой
Лиссабон, Португалия
Площадь 70 м²
Небольшое историческое здание Santa Clara 79, расположенное в самом центре Лиссабона напроти…
€420,000
в месяц
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Квартира в Лиссабон, Португалия
Квартира
Лиссабон, Португалия
Tejo Living Просторный, стильный, хорошо освещенный и с современными линиями кондоминиум поз…
€500,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Апартаменты с тремя спальнями Т3 площадью 155.40m², террасой 10.45m²² и 2 парковочными места…
€850,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 169 м²
Апартаменты с тремя спальнями Т3 площадью 169.40m² террасой 15.70m² и 1 парковочными местами…
€1,04 млн
в месяц
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Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 181 м²
Апартаменты с тремя спальнями Т3 площадью 181.30m², террасой 13.20m² и 2 парковочными местам…
€1,14 млн
в месяц
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Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Sao Vicente, Португалия
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Sao Vicente, Португалия
Количество спален 4
Площадь 310 м²
Эти апартаменты очень удачно расположены в здании на берегу реки, принадлежат комплексу Cruz…
€1,76 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Sao Vicente, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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