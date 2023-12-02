Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Жилая
  4. Sao Vicente
  5. Дуплексы

Дуплексы в Sao Vicente, Португалия

Дуплекс В архив
Очистить
1 объект найдено
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Sao Vicente, Португалия
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Sao Vicente, Португалия
Количество спален 4
Площадь 310 м²
Эти апартаменты очень удачно расположены в здании на берегу реки, принадлежат комплексу Cruz…
€1,76 млн
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Sao Vicente, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти