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Купить квартиру в Sao Sebastiao, Португалия

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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Sao Sebastiao, Португалия
Квартира 2 спальни
Sao Sebastiao, Португалия
Количество спален 2
Площадь 136 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 107 кв. м, балконом  29 кв. м, 1 парковочным местом и кладов…
$437,034
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Квартира 4 комнаты в Loule, Португалия
Квартира 4 комнаты
Loule, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 221 м²
Этаж 3
Эта квартира, расположенная в новом строящемся здании, идеально подходит для тех, кто ищет с…
$498,713
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Квартира 3 комнаты в Loule, Португалия
Квартира 3 комнаты
Loule, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 177 м²
Этаж 3/4
Эта квартира, расположенная в новом строящемся здании, идеально подходит для тех, кто ищет с…
$406,722
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