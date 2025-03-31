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Купить квартиру в Mafamude e Vilar do Paraiso, Португалия

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Mafamude e Vilar do Paraiso, Португалия
Квартира 2 спальни
Mafamude e Vilar do Paraiso, Португалия
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Апартаменты с 2 спальнями и балконом, расположенные в строящемся кондоминиуме с собственным …
$341,233
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Квартира 2 спальни в Mafamude e Vilar do Paraiso, Португалия
Квартира 2 спальни
Mafamude e Vilar do Paraiso, Португалия
Количество спален 2
Площадь 118 м²
Апартаменты с 2 спальнями, площадью 118 кв. м и балконом 9 кв. м в новейшем жилом комплексе …
$406,230
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Параметры недвижимости в Mafamude e Vilar do Paraiso, Португалия

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