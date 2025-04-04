Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Luz de Tavira e Santo Estevao
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на море

Виллы с видом на море в Luz de Tavira e Santo Estevao, Португалия

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла с балконом, с кондиционером, с видом на море в Luz de Tavira e Santo Estevao, Португалия
Вилла с балконом, с кондиционером, с видом на море
Luz de Tavira e Santo Estevao, Португалия
Количество спален 3
Площадь 186 м²
Дом расположен в нескольких минутах ходьбы от центра поселка Santo Estêvão  и его услуг, в 1…
$487,133
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Luz de Tavira e Santo Estevao, Португалия

с гаражом
с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов