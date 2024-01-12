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Виллы в Luz de Tavira e Santo Estevao, Португалия

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1 объект найдено
Вилла с балконом, с кондиционером, с видом на море в Luz de Tavira e Santo Estevao, Португалия
Вилла с балконом, с кондиционером, с видом на море
Luz de Tavira e Santo Estevao, Португалия
Количество спален 3
Площадь 186 м²
Дом расположен в нескольких минутах ходьбы от центра поселка Santo Estêvão  и его услуг, в 1…
€440,000
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Параметры недвижимости в Luz de Tavira e Santo Estevao, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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