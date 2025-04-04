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Виллы с гаражом в Luz de Tavira e Santo Estevao, Португалия

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1 объект найдено
Вилла с балконом, с кондиционером, с видом на море в Luz de Tavira e Santo Estevao, Португалия
Вилла с балконом, с кондиционером, с видом на море
Luz de Tavira e Santo Estevao, Португалия
Количество спален 3
Площадь 186 м²
Дом расположен в нескольких минутах ходьбы от центра поселка Santo Estêvão  и его услуг, в 1…
$480,244
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Параметры недвижимости в Luz de Tavira e Santo Estevao, Португалия

с террасой
с видом на море
Недорогая
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