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Купить квартиру в Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия

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2 объекта найдено
Квартира в Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия
Квартира
Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия
Квартира с 2 спальнями общей площадью 132 кв.м и открытой террасой площадью 19 кв.м с гаражо…
$622,016
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Квартира 2 спальни в Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия
Квартира 2 спальни
Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия
Количество спален 2
Площадь 102 м²
Квартира 102 m2  2 спальни в элитном закрытом комплексе, расположенном в Боавиште, состоящем…
$643,651
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Параметры недвижимости в Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия

с гаражом
с садом
с видом на море
Недорогая
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