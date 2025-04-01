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Купить квартиру в Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия
Квартира 4 комнаты
Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 231 м²
Этаж 3/3
Квартира с 3-мя спальнями в новом жилом частном комплексе, который будет построен на южном б…
$924,746
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Параметры недвижимости в Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия

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