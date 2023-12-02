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Купить квартиру в Gafanha da Nazare, Португалия

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3 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Gafanha da Nazare, Португалия
Квартира 1 спальня
Gafanha da Nazare, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€152,500
в месяц
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Квартира 3 спальни в Gafanha da Nazare, Португалия
Квартира 3 спальни
Gafanha da Nazare, Португалия
Количество спален 3
Площадь 478 м²
Отличная 4-комнатная квартира в Зона Премиум на Коста Нова Рядом с доступом, первая линия п…
€960,000
в месяц
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Квартира 3 спальни в Gafanha da Nazare, Португалия
Квартира 3 спальни
Gafanha da Nazare, Португалия
Количество спален 3
Площадь 433 м²
Excellent 3 + Tr Apartment in Zona Premium on Costa NovaClose to access, first line of the b…
€960,000
в месяц
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