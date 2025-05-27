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Виллы в Coimbra, Португалия

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1 объект найдено
Вилла в Коимбра, Португалия
Вилла
Коимбра, Португалия
Площадь 242 м²
Эта усадьба расположена в приходе Самуэль, в муниципалитете Суре, и состоит из городского уч…
$615,432
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Параметры недвижимости в Coimbra, Португалия

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