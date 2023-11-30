Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Коммерческая
  4. Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria

Коммерческая недвижимость в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия

5 объектов найдено
Коммерческая 77 комнат с гаражом, с Онлайн-показ, возможен торг в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Коммерческая 77 комнат с гаражом, с Онлайн-показ, возможен торг
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Комнаты 77
Площадь 2 319 м²
Резиденция для пожилых людей с предварительно утвержденным проектом, расположенное на участк…
€1,85 млн
Оставить заявку
Магазин с Онлайн-показ, возможен торг в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Магазин с Онлайн-показ, возможен торг
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Площадь 89 м²
Продается магазин в Мафамуде, Вила-Нова-де-Гайя, с общей площадью 89 м2. Расположен в комме…
€75,000
Оставить заявку
Коммерческая в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Коммерческая
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Площадь 129 м²
Количество этажей 4
Гест Хаус с большим потенциалом, расположенный в одном из самых оживленных районов города По…
€650,000
Оставить заявку
Магазин в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Магазин
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
Жилой комплекс в историческом здании, который является одним из самых интересных в городе По…
€310,000
Оставить заявку
Коммерческая в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Коммерческая
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Площадь 5 972 м²
В конце XVIII и в начале XIX века_ в Крештуме были установлены некоторые из наиболее важных …
€7,50 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти