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Купить квартиру в Carcavelos e Parede, Португалия

трехкомнатные
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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 134 м²
Квартира 3 спальни площадью 134 м2 с балконами и парковкой в новом жилом комплексе Quinta da…
$816,734
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Квартира 2 спальни в Carcavelos, Португалия
Квартира 2 спальни
Carcavelos, Португалия
Количество спален 2
Площадь 124 м²
Новая квартира2 спальни  общей площадью 124 м2 в новом доме в районе Оейраш.Новое здание пос…
$584,154
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Параметры недвижимости в Carcavelos e Parede, Португалия

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