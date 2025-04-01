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Купить квартиру в Avenidas Novas, Португалия

двухкомнатные
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3 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Avenidas Novas, Португалия
Квартира 1 спальня
Avenidas Novas, Португалия
Количество спален 1
Площадь 66 м²
Квартира с 1 спальней в новом престижном кондоминиуме Infinity в районе Campolide.Infinity с…
$454,342
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Квартира 2 спальни в Avenidas Novas, Португалия
Квартира 2 спальни
Avenidas Novas, Португалия
Количество спален 2
Площадь 139 м²
Квартира с 2 спальнями в новом престижном кондоминиуме Infinity в районе Campolide.Infinity …
$778,872
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Квартира 3 спальни в Avenidas Novas, Португалия
Квартира 3 спальни
Avenidas Novas, Португалия
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Квартира с 3 спальнями и с видом на реку в новом престижном кондоминиуме Infinity в районе C…
$1,04 млн
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Параметры недвижимости в Avenidas Novas, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с видом на озеро
Недорогая
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