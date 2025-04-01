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Купить квартиру в Avenidas Novas, Португалия

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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Avenidas Novas, Португалия
Квартира 4 комнаты
Avenidas Novas, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
Количество этажей 26
Квартира с 3 спальнями, с видом на природу, расположенная в жилом комплексе в районе, которы…
$1,73 млн
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Квартира 3 комнаты в Avenidas Novas, Португалия
Квартира 3 комнаты
Avenidas Novas, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
Этаж 22/26
Квартира с 2 спальнями в жилом комплексе с видом на природу, в хорошем и эксклюзивном районе…
$1,53 млн
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Параметры недвижимости в Avenidas Novas, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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