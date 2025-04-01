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Купить квартиру в Arroios, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Arroios, Португалия
Квартира 3 комнаты
Arroios, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 106 м²
Этаж 3
Красивая и роскошная квартира расположена в центре Лиссабона, недалеко от основных университ…
$917,367
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Параметры недвижимости в Arroios, Португалия

с террасой
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов