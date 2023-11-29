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Коммерческая недвижимость в Алгарве, Португалия

Loule
5
Лагоа
3
26 объектов найдено
Инвестиционная в Фару, Португалия
Инвестиционная
Фару, Португалия
Площадь 147 м²
€950,000
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Склад в Boliqueime, Португалия
Склад
Boliqueime, Португалия
Площадь 300 м²
€2,10 млн
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Производство в Sao Bras de Alportel, Португалия
Производство
Sao Bras de Alportel, Португалия
Проект завода в Сан-Брас-де-Альпортель, в районе Альмаргенс. Участок имеет 9959 м2 и валов…
€1,58 млн
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Инвестиционная в Loule, Португалия
Инвестиционная
Loule, Португалия
Количество этажей 3
Это здание находится в 25 км от аэропорта Фаро, в 10 км от самых символичных пляжей Алгарве …
€495,000
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Инвестиционная в Olhao, Португалия
Инвестиционная
Olhao, Португалия
Площадь 295 м²
Вилла с видом на море, 7 комнат e 3 комнаты для сельского хозяйства. Свойство имеет скважину
€650,000
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Инвестиционная 9 спален в Santa Barbara de Nexe, Португалия
Инвестиционная 9 спален
Santa Barbara de Nexe, Португалия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 550 м²
Вилла полностью отремонтирована, сохраняя традиционную линию с 4 спальнями с люксами, распол…
€2,49 млн
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Инвестиционная в Loule, Португалия
Инвестиционная
Loule, Португалия
Количество этажей 2
Здание состоит из 2 этажей, с смешанным использованием жилья, торговли и услуг, расположенно…
€1,25 млн
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Отель 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, с бытовой техникой в Фару, Португалия
Отель 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, с бытовой техникой
Фару, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 400К Квартира с 1 спальней в апарт-отеле премиум-класса в Quint…
€534,000
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Отель 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой в Almancil, Португалия
Отель 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой
Almancil, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 400К Квартира с 2 спальнями в апарт-отеле премиум-класса в Quin…
€910,000
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Отель 3 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с бытовой техникой в Almancil, Португалия
Отель 3 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с бытовой техникой
Almancil, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 252 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 400К Квартира с 3 спальнями в Апарт-отеле премиум-класса в Quin…
€2,21 млн
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Другое 3 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой в Албуфейра, Португалия
Другое 3 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой
Албуфейра, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
Количество этажей 2
Апартаменты с тремя спальнями, общей площадью 160 кв.м. расположенные в Албуфейре! Резиде…
€1,40 млн
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Инвестиционная в Olhao, Португалия
Инвестиционная
Olhao, Португалия
Набор зданий в центре Ольян с возможностью превращения в 14 новых квартир.Здания расположены…
€490,000
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Коммерческая в Mexilhoeira Grande, Португалия
Коммерческая
Mexilhoeira Grande, Португалия
Площадь 110 м²
Это коммерческое помещение с общей частной площадью 110 квадратных метров и подвалом площадь…
€175,000
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Доходный дом 3 спальни в Carvoeiro, Португалия
Доходный дом 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Объект расположен всего в нескольких минутах от центра живописной деревни Карвоейро и в неск…
€569,500
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Доходный дом 3 спальни в Sagres, Португалия
Доходный дом 3 спальни
Sagres, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Таунхаус Т3 - 3 спальни и гостиная расположен в люксовом кондоминиуме, состоящий из вилл на …
€570,000
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Доходный дом 3 спальни в Лагоа, Португалия
Доходный дом 3 спальни
Лагоа, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 236 м²
Количество этажей 2
Люксовый кондоминиум расположенный в западной части Алгарве, в 550 метрах от двух самых потр…
€500,000
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Отель 2 спальни в Алгарви, Португалия
Отель 2 спальни
Алгарви, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
Алгарве - это регион, который отличается необычайной природной красотой благодаря своим…
€351,500
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Ресторан, кафе в Montenegro, Португалия
Ресторан, кафе
Montenegro, Португалия
Площадь 587 м²
€1,35 млн
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Инвестиционная 10 спален в Aljezur, Португалия
Инвестиционная 10 спален
Aljezur, Португалия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
€2,50 млн
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Коммерческая 1 ванная в Budens, Португалия
Коммерческая 1 ванная
Budens, Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Магазин вставлен в частный кондоминиум в центральном районе Бургау, с отличной видимостью и …
€225,000
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Квартира с 2-мя спальнями в элитном курорте в Алгарви, Португалия
Квартира с 2-мя спальнями в элитном курорте
Алгарви, Португалия
Площадь 105 м²
Количество этажей 3
Квартира высокого стандарта с 2-мя спальнями в элитном курорте, с видом на море в Карвоейро…
€550,000
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Отель в Алгарви, Португалия
Отель
Алгарви, Португалия
Площадь 72 м²
Количество этажей 3
Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. С изумительным видом на море и на город Carvoe…
€450,000
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Отель в Santa Barbara de Nexe, Португалия
Отель
Santa Barbara de Nexe, Португалия
Площадь 19 960 м²
Отель - это проект с инновационным и другим дизайном. Расположенный на холмах Санта-Барбара-…
€3,50 млн
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Коммерческая в Carvoeiro, Португалия
Коммерческая
Carvoeiro, Португалия
Площадь 83 м²
Отель Pestana Golf Resort прекрасно расположен на равнинном плато, недалеко от живописной ры…
€165,000
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Коммерческая с садом, у моря, с личным бассейном в Albufeira, Португалия
Коммерческая с садом, у моря, с личным бассейном
Albufeira, Португалия
Площадь 20 000 м²
Туристический комплекс с двумя отелями в Алгарве, Португалия. Комплекс расположен в экологич…
€7,10 млн
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Коммерческая 30 спален с видом на море, в центре города, с отоплением в Albufeira, Португалия
Коммерческая 30 спален с видом на море, в центре города, с отоплением
Albufeira, Португалия
Количество спален 30
Площадь 2 000 м²
Отличный отель расположен недалеко от пляжа Сальгадос в Альбуфейре, Алгарве, Португалия. В о…
€5,00 млн
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Типы недвижимости в Алгарве

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