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Квартиры в Кшиж-Велькопольский, Польша

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Кшиж-Велькопольский, Польша
Квартира 2 комнаты
Кшиж-Велькопольский, Польша
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Продается 2-комнатная квартира в Великопольском кресте площадью 47,5 м2. Квартира для общего…
Цена по запросу
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Агентство
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Квартира 3 комнаты в Кшиж-Велькопольский, Польша
Квартира 3 комнаты
Кшиж-Велькопольский, Польша
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Продается 3-комнатная квартира в Великопольском кресте 64,1 м2. Квартира после ремонта и гот…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов