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Квартиры в gmina Zytno, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Magdalenki, Польша
Квартира
Magdalenki, Польша
Площадь 58 000 м²
Продается комплекс из двух сельскохозяйственных посылок общей площадью 58000 га, покрытых од…
$305,823
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
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Параметры недвижимости в gmina Zytno, Польша

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