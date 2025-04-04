Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Zarnow
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в gmina Zarnow, Польша

Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 1 комната в Zarnow, Польша
Квартира 1 комната
Zarnow, Польша
Число комнат 1
Площадь 32 м²
Лодзь Пётрковская - студия 32 м2 в аренду, после генеральной реконструкции, для первой аренд…
$524
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира 2 комнаты в Zarnow, Польша
Квартира 2 комнаты
Zarnow, Польша
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Аренда: 2200 злотых Полный текст: PLN 3 035 + коммунальные услуги по потреблению ДЕПОЗИТ: 35…
$568
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Перейти