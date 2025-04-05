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Магазины в gmina Wodzislaw, Польша

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1 объект найдено
Магазин 2 157 м² в Wrzesnia, Польша
Магазин 2 157 м²
Wrzesnia, Польша
Площадь 2 157 м²
Склад – производство: 1887 кв.м. и административное здание с социальными помещениями 270 кв.м
Цена по запросу
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