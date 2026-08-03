Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Murowana Goslina
  4. Коммерческая
  5. Магазин

Магазины в gmina Murowana Goslina, Польша

;
Магазин Удалить
Очистить
1 объект найдено
Магазин 9 472 м² в Мурована-Гослина, Польша
Магазин 9 472 м²
Мурована-Гослина, Польша
Площадь 9 472 м²
Продается инвестиционная земля с MPZP, расположенная в Мурована Гослина на улице Металлоуа
$256,694
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти