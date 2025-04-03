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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Бжезины, Польша

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Бжезины, Польша
Квартира 2 комнаты
Бжезины, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Мы предлагаем очаровательную 2-комнатную квартиру площадью 34 м2 на первом этаже / высоком п…
$562
в месяц
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Агентство
Fox Promotion S.C
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