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Долгосрочная аренда студий в Белхатуве, Польша

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1 объект найдено
Студия 2 комнаты в Белхатув, Польша
Студия 2 комнаты
Белхатув, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Для аренды квартиры-студии с отдельной спальней, расположенной на 1-м этаже, в красивом, отр…
$801
в месяц
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Агентство
Fox Promotion S.C
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