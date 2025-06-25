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Многоуровневые квартиры с видом на море в Tatlisu Belediyesi, Северный Кипр

Многоуровневые квартиры Удалить
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 1/2
Квартира-лофт с 1 спальней в малоэтажном комплексе в регионе Татлысу. Ключи в сентябре 2025.…
$169,357
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Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Türkçe
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Параметры недвижимости в Tatlisu Belediyesi, Северный Кипр

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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