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Квартиры в Rizokarpaso, Турецкая Республика Северного Кипра

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1 объект найдено
Квартира в Rizokarpaso, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира
Rizokarpaso, Турецкая Республика Северного Кипра
Ведется строительство многоэтажного комплекса на 720 квартир c 1, 2 спальнями  и нескольких …
€110,000
Realting.com
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