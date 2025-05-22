Квартира в новостройке NCP-119 Aphrodite Wellness is a beachfront wellness and residential resort in Gaziveren

О проекте:
Aphrodite Wellness — это прибрежный оздоровительный и жилой курорт в Газиверене (Лефке), реализуемый компанией Evergreen Developments. Проект объединяет элегантный образ жизни, холистическое здоровье и средиземноморское спокойствие. Роскошные апартаменты и передовые медицинские центры созданы для гармоничной жизни у моря.
Ключевые особенности:
Первая линия моря в Газиверене, Лефке
Более 2,000 новых объектов в нескольких очередях
Обширные медицинские и оздоровительные центры: спа, крио-сауна, функциональная медицина, антивозрастные процедуры
Крытые и открытые бассейны, пляж, панорамные удобства, консьерж
Идеально для проживания, оздоровительного отдыха или инвестиций
Доступные типы квартир:
Студии
Квартиры с 1 спальней
Квартиры с 2 спальнями
Роскошные пентхаусы
Преимущества локации:
Газиверен, Лефке — доступ к природе, достопримечательностям и транспортным узлам
6 км до Гюзельюрта
76 км до аэропорта Эрджан
97 км до аэропорта Ларнака
Поблизости: дворец Воуни, руины Соли, цитрусовые сады, пляжи
Удобства:
Частный обслуживаемый пляж
Закрытые и открытые бассейны
Современный медицинский центр: диагностика, ЭКО, баротерапия
Центр эстетики и антивозрастной медицины (ботокс, филлеры, пластика)
Спа и велнес: массаж, крио-сауна, йога и детокс-программы
Тренажерный зал, фитнес-зоны на крыше, джакузи, пляжный волейбол
Серфинг и водные виды спорта, мини-гольф, прогулочные дорожки
Рестораны, бары на крыше, детские площадки, консьерж и офис аренды
План оплаты:
Забронируйте квартиру с 35% первоначального взноса, затем 36 ежемесячных платежей с начала строительства. Гибкий и удобный план.
О нас:
DevoDirect — ваш прямой доступ к проверенным застройщикам по всему миру.