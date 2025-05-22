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  4. Квартира в новостройке NCP-119 Aphrodite Wellness is a beachfront wellness and residential resort in Gaziveren

Квартира в новостройке NCP-119 Aphrodite Wellness is a beachfront wellness and residential resort in Gaziveren

Газивера, Северный Кипр
от
$110,162
;
10
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Адрес Адрес
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Описание Описание
Квартиры Квартиры
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ID: 27021
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Lefke District
  • Город
    Lefke Belediyesi
  • Деревня
    Газивера

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

О комплексе

О проекте:
Aphrodite Wellness — это прибрежный оздоровительный и жилой курорт в Газиверене (Лефке), реализуемый компанией Evergreen Developments. Проект объединяет элегантный образ жизни, холистическое здоровье и средиземноморское спокойствие. Роскошные апартаменты и передовые медицинские центры созданы для гармоничной жизни у моря.

Ключевые особенности:

  • Первая линия моря в Газиверене, Лефке

  • Более 2,000 новых объектов в нескольких очередях

  • Обширные медицинские и оздоровительные центры: спа, крио-сауна, функциональная медицина, антивозрастные процедуры

  • Крытые и открытые бассейны, пляж, панорамные удобства, консьерж

  • Идеально для проживания, оздоровительного отдыха или инвестиций

Доступные типы квартир:

  • Студии

  • Квартиры с 1 спальней

  • Квартиры с 2 спальнями

  • Роскошные пентхаусы

Преимущества локации:

  • Газиверен, Лефке — доступ к природе, достопримечательностям и транспортным узлам

  • 6 км до Гюзельюрта

  • 76 км до аэропорта Эрджан

  • 97 км до аэропорта Ларнака

  • Поблизости: дворец Воуни, руины Соли, цитрусовые сады, пляжи

Удобства:

  • Частный обслуживаемый пляж

  • Закрытые и открытые бассейны

  • Современный медицинский центр: диагностика, ЭКО, баротерапия

  • Центр эстетики и антивозрастной медицины (ботокс, филлеры, пластика)

  • Спа и велнес: массаж, крио-сауна, йога и детокс-программы

  • Тренажерный зал, фитнес-зоны на крыше, джакузи, пляжный волейбол

  • Серфинг и водные виды спорта, мини-гольф, прогулочные дорожки

  • Рестораны, бары на крыше, детские площадки, консьерж и офис аренды

План оплаты:
Забронируйте квартиру с 35% первоначального взноса, затем 36 ежемесячных платежей с начала строительства. Гибкий и удобный план.

О нас:
DevoDirect — ваш прямой доступ к проверенным застройщикам по всему миру.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 37.0 – 69.0
Цена за м², USD 2,137 – 2,977
Цена квартиры, USD 110,162 – 193,123
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 104.0
Цена за м², USD 3,426
Цена квартиры, USD 356,325

Местонахождение на карте

Газивера, Северный Кипр

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Квартира в новостройке NCP-119 Aphrodite Wellness is a beachfront wellness and residential resort in Gaziveren
Газивера, Северный Кипр
от
$110,162
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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