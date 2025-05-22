Квартира в новостройке NCP-119 Aphrodite Wellness is a beachfront wellness and residential resort in Gaziveren

О проекте:

Aphrodite Wellness — это прибрежный оздоровительный и жилой курорт в Газиверене (Лефке), реализуемый компанией Evergreen Developments. Проект объединяет элегантный образ жизни, холистическое здоровье и средиземноморское спокойствие. Роскошные апартаменты и передовые медицинские центры созданы для гармоничной жизни у моря.

Ключевые особенности:

Первая линия моря в Газиверене, Лефке

Более 2,000 новых объектов в нескольких очередях

Обширные медицинские и оздоровительные центры: спа, крио-сауна, функциональная медицина, антивозрастные процедуры

Крытые и открытые бассейны, пляж, панорамные удобства, консьерж

Идеально для проживания, оздоровительного отдыха или инвестиций

Доступные типы квартир:

Студии

Квартиры с 1 спальней

Квартиры с 2 спальнями

Роскошные пентхаусы

Преимущества локации:

Газиверен, Лефке — доступ к природе, достопримечательностям и транспортным узлам

6 км до Гюзельюрта

76 км до аэропорта Эрджан

97 км до аэропорта Ларнака

Поблизости: дворец Воуни, руины Соли, цитрусовые сады, пляжи

Удобства:

Частный обслуживаемый пляж

Закрытые и открытые бассейны

Современный медицинский центр: диагностика, ЭКО, баротерапия

Центр эстетики и антивозрастной медицины (ботокс, филлеры, пластика)

Спа и велнес: массаж, крио-сауна, йога и детокс-программы

Тренажерный зал, фитнес-зоны на крыше, джакузи, пляжный волейбол

Серфинг и водные виды спорта, мини-гольф, прогулочные дорожки

Рестораны, бары на крыше, детские площадки, консьерж и офис аренды

План оплаты:

Забронируйте квартиру с 35% первоначального взноса, затем 36 ежемесячных платежей с начала строительства. Гибкий и удобный план.

О нас:

DevoDirect — ваш прямой доступ к проверенным застройщикам по всему миру.