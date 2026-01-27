Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Гондурас
  3. Жилая
  4. Квартира
  5. Вид на море

Квартиры с видом на море в Гондурасе

Bay Islands
102
Roatan
92
Coxen Hole
13
Jose Santos Guardiola
10
Квартира Удалить
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вы можете ознакомиться с недвижимостью на продажу в других разделах нашего портала
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 1
Исполнительный кондоминиум, живущий в лучшем виде! Этот прекрасно оборудованный 2-комнатный…
$575,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в Jose Santos Guardiola, Гондурас
Кондо
Jose Santos Guardiola, Гондурас
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 7 130 м²
Количество этажей 1
Прекрасная студия на пляже, в которой спят 4 человека на плантации попугаев! Полностью мебли…
$149,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 3 спальни в Utila, Гондурас
Дом 3 спальни
Utila, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Количество этажей 3
Океанский рай ждет вас Откройте для себя дом своей мечты с этой потрясающей 2/3-комнатной, …
$529,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
OneOne
Кондо в West End, Гондурас
Кондо
West End, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 1
Представляем Roatan Gardens, захватывающий новый кондоминиум, расположенный в Вест-Энде. Роа…
$195,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 6 спален в Roatan, Гондурас
Дом 6 спален
Roatan, Гондурас
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 803 м²
Количество этажей 2
Paradise Point, Oceanfront Estate с гостевыми виллами. Редкая возможность владеть усадьбой н…
$2,75 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в West End, Гондурас
Кондо
West End, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 1
Представляем Roatan Gardens, захватывающий новый кондоминиум, расположенный в Вест-Энде. Роа…
$185,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
TekceTekce
Дом 4 спальни в Calabash Bight, Гондурас
Дом 4 спальни
Calabash Bight, Гондурас
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 204 м²
Количество этажей 3
Этот 4 BR/3.5 BA дом на склоне холма с захватывающим видом, доказал свою прибыльную историю.…
$599,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в Roatan, Гондурас
Кондо
Roatan, Гондурас
Количество спален 17
Кол-во ванных комнат 19
Площадь 1 087 м²
Количество этажей 3
Опыт проживания в Буэна-Виста, архитектурно спроектированном бутике на берегу океана, идеаль…
$5,80 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 4 спальни в West End, Гондурас
Дом 4 спальни
West End, Гондурас
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 279 м²
Количество этажей 2
Домашнее сообщество Roatan No 1 и редкий роскошный пляжный вариант в Вест-Энде в настоящее в…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Vienna PropertyVienna Property
Квартира в Гондурас
Квартира
Гондурас
Количество этажей 1
Студия Arriba - отличное жилье для двух пар или небольшой семьи. Студия представляет собой д…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Квартира в Гондурас
Квартира
Гондурас
Количество этажей 2
Откройте для себя дом своей мечты в этой потрясающей современной резиденции, предлагая обшир…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Квартира в Гондурас
Квартира
Гондурас
Количество этажей 1
Не упустите свой шанс обеспечить окончательный доступный блок в этой востребованной разработ…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English

Типы недвижимости в Гондурасе

кондо
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Гондурасе

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти