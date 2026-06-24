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Дуплексы с видом на горы в Фамагусте, Северный Кипр

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1 объект найдено
Дуплекс 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Дуплекс 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 2/2
Элегантные квартиры в престижном районе в Газимагусе, Северный Кипр Кипр – живописный остров…
$227,998
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Параметры недвижимости в Фамагусте, Северный Кипр

с видом на море
Недорогая
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