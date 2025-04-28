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Дуплексы с садом в Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр

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2 объекта найдено
Дуплекс 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Дуплекс 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/2
Элитные апартаменты 2+1 в Turtle Bay Village — Северный Кипр Представляем вашему вниманию…
$129,697
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Дуплекс 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Дуплекс 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2
Представляем Вашему вниманию новый, масштабный проект в Эсентепе на Северном Кипре, который …
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр

с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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