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Продажа квартир и апартаментов в Украине

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14 010 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Киев, Украина
Квартира 2 спальни
Киев, Украина
3 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² 5/7 Этаж
€ 250,000
2 ул. Пирогова. Киев Шевченковский район Просторная двухсторонняя квартира с дизайнерским р…
Квартира 1 спальняв Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
2 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 7/15 Этаж
€ 147,000
Продажа 2-комнатной квартиры в жилом комплексе "Новая Англия" Голосиевский район Станция м…
Квартира 1 спальняв Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
2 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м² 8/24 Этаж
€ 137,409
SF-2-564-240 Продаю Чудесную ДвухКомнатную Квартиру, ЖК Оазис, Киев, Оболонь, в Теплом Кирп…
Квартира 1 спальняв Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
1 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 4/12 Этаж
€ 119,087
SF-2-477-695 Без комиссии для покупателя! Продажа 1 комн в ЖК Французский квартал -1, ул.Т…
Квартира 3 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 66 м² 6/9 Этаж
€ 38,474
18300 Продается трехкомнатная квартира с раздельными комнатами на ул. Г…
Квартира 2 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 66 м² 5/8 Этаж
€ 67,788
18307 Предлагаем к продаже двухкомнатную квартиру в жилом комплексе Пр…
Квартира 1 комнатав Лиманка, Украина
Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
1 Количество комнат 27 м² 1/4 Этаж
€ 13,741
18309 Продам 1-комнатную квартиру. Малоэтажный и малоквартирный дом. Пе…
Квартира 1 комнатав Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 40 м² 13/17 Этаж
€ 33,894
18310 Продается однокомнатная квартира в ЖК "Акварель 3". Состояние по…
Квартира 2 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 59 м² 15/25 Этаж
€ 44,887
18277. Продается 2-комнатная квартира с террасой в ЖК «65 Жемчужина», к…
Квартира 3 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 65 м² 3/5 Этаж
€ 53,131
18278 В продаже 3-х комнатная квартира на Люстдорфской дороге. Дом кирп…
Квартира 2 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 46 м² 5/5 Этаж
€ 21,985
18279 Продам 2-х комнатную квартиру на улице Варненская. Общая площадь …
Квартира 2 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 30 м² 3/4 Этаж
€ 32,978
18282. В продаже двухкомнатная квартира с балконом, в хорошем жилом сос…
Квартира 3 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 97 м² 7/16 Этаж
€ 91,606
18283 Предлагаем к продаже трехкомнатную квартиру в жилом комплексе Дм…
Квартира 3 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 59 м² 5/5 Этаж
€ 26,566
18285 Продам трехкомнатную квартиру на Черемушках. Крепкий дом с ухожен…
Квартира 3 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 95 м² 7/15 Этаж
€ 105,347
18287 Продам 3-х комнатную квартиру, ЖК "Милос", Квартира под чистовую …
Квартира 1 комнатав Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 49 м² 10/24 Этаж
€ 70,536
18288. В продаже квартира в 43 Жемчужине по ул. Каманина. Квартира очен…
Квартира 2 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 64 м² 1/9 Этаж
€ 45,803
18289 Предлагаем к продаже двухкомнатную квартиру на улице Академика К…
Квартира 1 комнатав Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 44 м² 2/5 Этаж
€ 34,352
18290 Предлагаем к продаже однокомнатную квартиру в жилом комплексе Ча…
Квартира 3 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 48 м² 5/5 Этаж
€ 36,551
18292. Продам 3-х комнатную квартиру на улице Варненская. Квартира очен…
Квартира 2 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 45 м² 4/5 Этаж
€ 31,604
18293. Продается 2-х комнатная квартира в элитном районе на 7-ой Фонтан…
Квартира 2 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 85 м² 13/17 Этаж
€ 183,211
18294. Продам двухкомнатную квартиру в центре города в новом доме. Общ…
Квартира 2 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 48 м² 13/16 Этаж
€ 27,482
18295 Предлагаем к продаже двухкомнатную квартиру на Балковской. Кварт…
Квартира 2 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 44 м² 2/5 Этаж
€ 50,383
18298 Предлагаю к продаже 2 комнатную квартиру на среднем этаже в блочн…
Квартира 3 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 87 м² 4/24 Этаж
€ 73,285
18299 Предлагаем к продаже квартиру в жилом комплексе Горизонт на ули…
Квартира 3 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 66 м² 4/9 Этаж
€ 31,145
18257 Предлагаем к продаже трехкомнатную квартиру на поселке Котовског…
Квартира 3 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 92 м² 7/22 Этаж
€ 96,186
18258 В продаже просторная квартира с ремонтом в Аркадии с видом на мор…
Квартира 2 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 61 м² 14/14 Этаж
€ 59,544
18262 Продается 2-комнатная квартира с ремонтом на улице Люстдорфская…
Квартира 2 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 51 м² 1/3 Этаж
€ 64,124
18267. Продается 2-х комнатная квартира на Маразлиевской. Выполнен крас…
Квартира 1 комнатав Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 44 м² 6/25 Этаж
€ 32,172
18269 Предлагаем к продаже однокомнатную квартиру в жилом комплексе Ал…
Квартира 2 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 50 м² 3/3 Этаж
€ 34,810
18270. Продается 2-х комнатная квартира в районе нового рынка. Общая пл…

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Где чаще всего покупают квартиры в Украине

Особой популярностью традиционно пользуется недвижимость в столице страны — Киеве. Здесь стремятся приобрести квадратные метры как сами украинцы, так и иностранные граждане. Немалый спрос также наблюдается на апартаменты, расположенные в Одессе, Львове и Харькове.

Какие в среднем цены на квартиры в Украине

Дороже всего квадратные метры стоят в Киеве. Цена однокомнатной квартиры здесь варьируется от 30 до 35 тысяч евро. В элитных районах стоимость апартаментов установлена в пределах 40-50 тысяч евро.

Намного дешевле продаются квартиры в Украине в таких городах, как:

  • Мариуполь;
  • Запорожье;
  • Чернигов.

Апартаменты квадратурой в 30-40 кв. м здесь можно приобрести за 8-9 тысяч евро. На окраинах недвижимость стоит еще дешевле — в пределах 7500 евро.

Какие условия необходимо соблюсти, чтобы купить квартиру в Украине

Приобрести жилье в стране могут не только украинцы, но и приезжие граждане. Для иностранцев действует много ипотечных программ в разных банках Украины. Важный нюанс — для оформления ипотеки иностранным гражданам необходимо наличие украинского паспорта. Стать его обладателем может только определенный перечень лиц, у которых имеются веские основания для получения гражданства.

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