Где чаще всего покупают квартиры в Украине

Особой популярностью традиционно пользуется недвижимость в столице страны — Киеве. Здесь стремятся приобрести квадратные метры как сами украинцы, так и иностранные граждане. Немалый спрос также наблюдается на апартаменты, расположенные в Одессе, Львове и Харькове.

Какие в среднем цены на квартиры в Украине

Дороже всего квадратные метры стоят в Киеве. Цена однокомнатной квартиры здесь варьируется от 30 до 35 тысяч евро. В элитных районах стоимость апартаментов установлена в пределах 40-50 тысяч евро.

Намного дешевле продаются квартиры в Украине в таких городах, как:

Мариуполь;

Запорожье;

Чернигов.

Апартаменты квадратурой в 30-40 кв. м здесь можно приобрести за 8-9 тысяч евро. На окраинах недвижимость стоит еще дешевле — в пределах 7500 евро.

Какие условия необходимо соблюсти, чтобы купить квартиру в Украине

Приобрести жилье в стране могут не только украинцы, но и приезжие граждане. Для иностранцев действует много ипотечных программ в разных банках Украины. Важный нюанс — для оформления ипотеки иностранным гражданам необходимо наличие украинского паспорта. Стать его обладателем может только определенный перечень лиц, у которых имеются веские основания для получения гражданства.