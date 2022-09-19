Как вы представляете минимализм в дизайне интерьера? Это полное отсутствие "лишних" предметов мебели или любых деталей, за которые может зацепиться взгляд? Мы предлагаем определить минимализм на примере стильного пентхауса в Берлине. Несмотря на то, что мебели в квартире и правда мало, здесь определенно есть детали, которые привлекают внимание.

Ценовой бум на рынке недвижимости Германии подходит к концу. По оценке экспертов, в крупных городах этой страны уже к концу года стоимость квартир снизится, как минимум на 3%. Получается, уже совсем скоро купить квартиру в Берлине, например, можно будет дешевле, особенно это касается старого жилого фонда, где требуется ремонт. Такие новости не могут не радовать тех покупателей, которые еще только присматриваются к недвижимости в столице Германии. Здесь стоимость «квадрата» сейчас в среднем равняется $4900 — 5000, если же говорить об элитной недвижимости — то в таких апартаментах стоимость «квадрата» может быть и вдвое дороже. Тем не менее, есть отдельная категория квартир, стоимость которых вряд ли будет снижаться с течением времени, — и мы сегодня расскажем именно о таком варианте.

В Берлине за €949,949 выставлен на продажу пентхаус с двумя спальнями. В объявлении указано, что эта квартира уникальна не только своим расположением, но и внешним видом объекта. Дом расположен всего в нескольких минутах ходьбы от знаменитого Ku’damm, в окрестностях есть множество ресторанов и кафе на любой вкус и случай. Кроме того, рядом есть различные парки, такие как Тайский парк или несколько более отдаленный Тиргартен. В общем, достаточно пешком пройти около 10-15 минут, и вы окажетесь в красивом парке, где можно отдохнуть от городского шума и уличной суеты. К слову, с террасы пентхауса открывается вид на жилой район с малоэтажной застройкой и множеством деревьев — вид по-настоящему успокаивает.

В этом пентхаусе минималистичен не только интерьер — в объявлении указан действительно минимум информации. Речь идет только о расположении дома и о том, что в пентхаусе две спальни. Также, судя по фотографиям, здесь есть большая гостиная, совмещенная с кухней и терраса. И здесь есть сразу три входа на эту террасу — из каждой жилой комнаты.

В квартире есть вся необходимая мебель и бытовая техника. В оформлении действительно нет ни одной лишней детали — только белые стены, мебель в монохромных тонах и несколько картин. Но, несмотря на это, интерьер хочется разглядывать. В спальне висит картина, идеально подходящая по цвету и стилю оформлению этой комнаты, в гостиной — стоят два кресла в классическом стиле и огромный деревянный стол с неровной поверхностью, здесь же светильник причудливой формы. При всем кажущемся минимализме в интерьере этого пентхауса есть что-то, что привлекает внимание и заставляет задержать взгляд. «Сочетание современного стиля с впечатляющей деревянной мебелью создает незабываемое визуальное впечатление», — пишет в объявлении продавец. И он, пожалуй, абсолютно прав.

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