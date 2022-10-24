Примерно за одну и ту же сумму можно купить просторную двухкомнатную квартиру где-то неподалеку от Праги или найти небольшую квартиру ближе к центру города, чтобы наслаждаться удачным ее расположением. Оба эти варианты хороши, но молодежь чаще всего выбирает покупку совсем маленьких квартир-студий, предпочитая удобную логистику комфорту. Подборку именно таких студий можно найти в этой статье.

Впервые квартиры-студии стали появляться в США в начале 1920-х годов, а популярными по всему миру они стали примерно к 1970-м годам. Япония в этом деле оказалась чуть ли не родоначальником идеи, предлагая своим жителям в качестве жилья небольшие квартиры без внутренних перегородок. В основе всего лежал принцип обеспечить как можно большее количество людей крышей над головой, и особенного актуально это было для наиболее густонаселенных городов. Постепенно маленькие квартиры-студии завоевали сердца людей по всему миру, и сейчас такие варианты жилья можно найти в любом городе.

В этот раз мы решили обратить свое внимание на столицу Чехии — Прагу. Сколько здесь стоят маленькие квартиры-студии? Как они выглядят и где находятся?

Не так давно мы писали о ситуации на рынке недвижимости Чехии. Директор чешской риэлторской и девелоперской компании KV Property s.r.o. Виктория Костебелова рассказала, что средняя цена квартиры в Праге на сегодня составляет около €4.900/кв.м., при этом почти половина жилья Праги сдается в аренду, как долгосрочно, так и краткосрочно. В этой ситуации маленькие квартиры-студии — это отличный вариант инвестиций: можно в квартире жить самому какое-то время и затем выгодно продать ее или сразу сдавать жилье в аренду. Итак, давайте посмотрим, какую квартиру можно купить в Праге.

Квартира 2 комнаты Столица Прага, Чехия $143,157 2 Комнаты 1 Количество спален 23 м²

В районе Малешиц выставлена на продажу квартира общей площадью 23 кв.м. Это жилье, расположенное на 10 этаже четырнадцатиэтажного дома. Рядом с домом находится Малешицкий парк — самый большой общественный парк в городе.

Жилая комната выглядит свежей и недавно отремонтированной. Здесь есть вся необходимая мебель и бытовая техника. Окно квартиры ориентировано на юго-западную сторону с видом на Прагу. Санузел раздельный, в небольшой ванной комнате есть стиральная машина.

Квартира 2 комнаты Столица Прага, Чехия $129,892 2 Комнаты 1 Количество спален 20 м²

В районе Гостиварж выставлена на продажу небольшая квартира-студия общей площадью 20 кв.м. Жилье находится на 5 этаже панельного дома (есть лифт), а рядом с домом, по словам продавца, есть большой парк, который отлично подойдет для прогулок.

В квартире сделан свежий ремонт, есть вся необходимая мебель и бытовая техника. При этом мебель здесь подобрана с учетом экономии пространства: диван в центре комнаты раскладывается, превращаясь в удобную кровать. Также в квартире есть небольшой балкон.

Квартира 2 комнаты Столица Прага, Чехия $143,710 2 Комнаты 1 Количество спален 24 м²

Также недалеко от Малешицкого парка продается еще одна небольшая квартира-студия. Судя по интерьеру, здесь ранее жила девушка — квартира выглядит уютно и ухоженно. Жилье расположено на 2 этаже кирпичного дома.

Интерьер лаконичный, есть вся необходимая бытовая техника и мебель. Для зонирования пространства здесь использована вешалка для одежды, а удобная ниша позволила отделить спальную зону от входной двери.

Квартира 2 комнаты Столица Прага, Чехия $148,557 2 Комнаты 1 Количество спален 24 м²

В районе Радлице выставлена на продажу стильная квартира-студия общей площадью 24 кв.м. Это жилье находится на третьем этаже в одной из новостроек недавно построенного жилого комплекса. По словам продавца, в районе хорошо развита инфраструктура, а метро расположено в пешей доступности.

Квартира недавно отремонтирована. Интерьер лаконичен и универсален — подойдет практически любому человеку. Здесь есть вся необходимая мебель и бытовая техника, в коридоре организована система для хранения вещей.

Квартира 2 комнаты Столица Прага, Чехия $152,341 2 Комнаты 1 Количество спален 24 м²

В тихом районе Спорилов продается уютная квартира общей площадью 24 кв.м. Это жилье расположено на высоком первом этаже жилого дома, во дворе есть детская площадка и магазины.

Судя по фотографиям, здесь недавно был сделан косметический ремонт. В квартире есть вся необходимая мебель и бытовая техника. Большое окно наполняет жилье светом, а стены теплого персикового цвета еще больше подчеркивают это.

Кухня организована в небольшой нише. Здесь же установлена стиральная машина. Также здесь есть небольшой холодильник, плита и микроволновая печь.

