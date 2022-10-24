Обзор маленьких квартир до 25 квадратов в столице Чехии
Примерно за одну и ту же сумму можно купить просторную двухкомнатную квартиру где-то неподалеку от Праги или найти небольшую квартиру ближе к центру города, чтобы наслаждаться удачным ее расположением. Оба эти варианты хороши, но молодежь чаще всего выбирает покупку совсем маленьких квартир-студий, предпочитая удобную логистику комфорту. Подборку именно таких студий можно найти в этой статье.
Впервые квартиры-студии стали появляться в США в начале 1920-х годов, а популярными по всему миру они стали примерно к 1970-м годам. Япония в этом деле оказалась чуть ли не родоначальником идеи, предлагая своим жителям в качестве жилья небольшие квартиры без внутренних перегородок. В основе всего лежал принцип обеспечить как можно большее количество людей крышей над головой, и особенного актуально это было для наиболее густонаселенных городов. Постепенно маленькие квартиры-студии завоевали сердца людей по всему миру, и сейчас такие варианты жилья можно найти в любом городе.
В этот раз мы решили обратить свое внимание на столицу Чехии — Прагу. Сколько здесь стоят маленькие квартиры-студии? Как они выглядят и где находятся?
Не так давно мы писали о ситуации на рынке недвижимости Чехии. Директор чешской риэлторской и девелоперской компании KV Property s.r.o. Виктория Костебелова рассказала, что средняя цена квартиры в Праге на сегодня составляет около €4.900/кв.м., при этом почти половина жилья Праги сдается в аренду, как долгосрочно, так и краткосрочно. В этой ситуации маленькие квартиры-студии — это отличный вариант инвестиций: можно в квартире жить самому какое-то время и затем выгодно продать ее или сразу сдавать жилье в аренду. Итак, давайте посмотрим, какую квартиру можно купить в Праге.
Квартира площадью 20 кв.м. за €131,313
В районе Малешиц выставлена на продажу квартира общей площадью 23 кв.м. Это жилье, расположенное на 10 этаже четырнадцатиэтажного дома. Рядом с домом находится Малешицкий парк — самый большой общественный парк в городе.
Жилая комната выглядит свежей и недавно отремонтированной. Здесь есть вся необходимая мебель и бытовая техника. Окно квартиры ориентировано на юго-западную сторону с видом на Прагу. Санузел раздельный, в небольшой ванной комнате есть стиральная машина.
Квартира площадью 20 кв.м. за €119,145
В районе Гостиварж выставлена на продажу небольшая квартира-студия общей площадью 20 кв.м. Жилье находится на 5 этаже панельного дома (есть лифт), а рядом с домом, по словам продавца, есть большой парк, который отлично подойдет для прогулок.
В квартире сделан свежий ремонт, есть вся необходимая мебель и бытовая техника. При этом мебель здесь подобрана с учетом экономии пространства: диван в центре комнаты раскладывается, превращаясь в удобную кровать. Также в квартире есть небольшой балкон.
Квартира площадью 24 кв.м. за €131,820
Также недалеко от Малешицкого парка продается еще одна небольшая квартира-студия. Судя по интерьеру, здесь ранее жила девушка — квартира выглядит уютно и ухоженно. Жилье расположено на 2 этаже кирпичного дома.
Интерьер лаконичный, есть вся необходимая бытовая техника и мебель. Для зонирования пространства здесь использована вешалка для одежды, а удобная ниша позволила отделить спальную зону от входной двери.
Квартира площадью 24 кв.м. за €136,266
В районе Радлице выставлена на продажу стильная квартира-студия общей площадью 24 кв.м. Это жилье находится на третьем этаже в одной из новостроек недавно построенного жилого комплекса. По словам продавца, в районе хорошо развита инфраструктура, а метро расположено в пешей доступности.
Квартира недавно отремонтирована. Интерьер лаконичен и универсален — подойдет практически любому человеку. Здесь есть вся необходимая мебель и бытовая техника, в коридоре организована система для хранения вещей.
Квартира площадью 24 кв.м. за €139,737
В тихом районе Спорилов продается уютная квартира общей площадью 24 кв.м. Это жилье расположено на высоком первом этаже жилого дома, во дворе есть детская площадка и магазины.
Судя по фотографиям, здесь недавно был сделан косметический ремонт. В квартире есть вся необходимая мебель и бытовая техника. Большое окно наполняет жилье светом, а стены теплого персикового цвета еще больше подчеркивают это.
Кухня организована в небольшой нише. Здесь же установлена стиральная машина. Также здесь есть небольшой холодильник, плита и микроволновая печь.
Хотите купить квартиру в Чехии? Заходите в каталог REALTING в раздел «Недвижимость Чехии» и выбирайте тот вариант, что подойдет именно вам.
Автор
Опыт работы в сфере журналистики - более 18 лет. С 2005 по 2010 годы училась в университете им. Фр.Скорины на факультете филологии, получив специальность "Преподаватель русского языка и литературы, языковед". С 2005 года работала сначала ведущей на радиостанции, а затем корреспондентом выездной службы новостей ТРК "Гомель". С 2011 по 2012 годы работала журналистом на платформе Hata.by. С 2012 по 2021 годы работала журналистом на платформе Realt.by. Здесь же впоследствие работала редактором и ведущей youtube-канала компании. С 2021 по 2023 год - главный редактор платформы Realting.com.