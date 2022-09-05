За последние 5 лет россияне и белорусы приобрели весомое количество недвижимости в Литве: им принадлежит 12,000 объектов (половина из них — квартиры). Но по сравнению с другими годами, 2022-й, кажется, поставит рекорд по количеству сделок.

Немного статистики

Только в первой половине этого года граждане России приобрели в Литве 520 объектов недвижимости (в том числе 184 квартиры или жилых дома). Для сравнения, в 2021 году россияне приобрели в Литве более 1 000 объектов, в 2020 — 800, в 2019 году — 646. Наиболее популярными являются крупные города страны: Вильнюс, Висагинас и Клайпеда.

Что касается белорусов, то в первой половине этого года они купили 240 объектов недвижимости в Литве (88 квартир или жилых домов). В предыдущие годы статистика была такая: 2021-й год — 500 объектов, 2020-й — 400, 2019-й — 285. Среди покупателей есть и крупные компании : к примеру, Wargaming в 2021 году купил в Вильнюсе 76 квартир.

Мнения экспертов относительно такой тенденции разнятся. К примеру, председатель комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Касчюнас считает, что некоторые восточные соседи покупают недвижимость в Литве в попытке вывести деньги из России. Также он настаивает на введении запрета на покупку россиянами недвижимости: если единого европейского решения по этому поводу не будет, то, по его словам, стоит подумать о региональном решении.

А литовский политолог и преподаватель Витис Юрконис считает, что ограничить в покупке недвижимости нужно только тех, кто сотрудничает с режимом. Он убежден, большинство восточных соседей покупают жилье в Литве, потому что ситуация с правами человека и ведением бизнеса в этих странах не улучшается.

Что будет, если россиянам запретят покупать недвижимость в Литве?

Миндаугас Статулявичюс, глава Литовской ассоциации развития недвижимости, говорит, что местный рынок не почувствует ухода россиян, если им запретят покупать жилье в стране. По его словам, высокий спрос украинских и белорусских компаний на покупку недвижимости в Литве компенсирует и даже превысит спрос со стороны российских граждан.