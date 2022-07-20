В Батуми дешевеет недвижимость. Так, объекты, расположенные неподалеку от морского побережья, стали дешевле на 20%.

Причины падения стоимости недвижимости

Фокус рынка недвижимости в Батуми смещается с первой линии. Статистика гласит, что в 1 квартале этого года число сделок в сравнении с идентичным периодом 2021 года увеличилось на 32%. Вместе с тем, наибольший рост сделок наблюдается на периферии (+48%), а первая линия дает самый малый рост (11%).

Данная тенденция будет сохраняться и в будущем, поскольку предложения смещаются с районов возле моря на более широкую полосу, проходящую вдоль берега:

Гонио,

Махинджаури,

Чакви.

На пригороды и периферию приходилось около 73% от всей площади участков, одобренных для строительства в минувшем году. Отметим, что разрешения на строительство объектов на первой очереди не выдавались.

Стоимость недвижимости

Средневзвешенные цены на недвижимое имущество в первом квартале текущего года уменьшились на 3%. Самое большое снижение наблюдается на первой линии (до −20%). При этом пригороды показывают самое больше повышение стоимости (+9%). Данный факт можно объяснить более высоким количеством дешевых объектов среди продаж на рынке. Доход от аренды и запрашиваемая арендная плата увеличились более чем в 2 раза в начале этого года. Это объясняется постепенным восстановлением туризма и возросшим спросом со стороны иностранных лиц.

Чего ждать в будущем?

Эксперты утверждают, что в Батуми, а также в Тбилиси в 2022 году будут увеличиваться цены и число сделок с недвижимостью. Это обуславливается ростом доходов, достаточно стабильным курсом доллара США к лари, восстановлением туристической отрасли и повышением спроса со стороны мигрантов.