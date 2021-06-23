В середине мая 2021 президент правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский и премьер-министр Матеуш Моравецкий представили польским гражданам новую социально-экономическую программу для развития Республики Польша на постковидный период, рассчитанный до 2030 года — «Польский лад». Средняя годовая стоимость проектов в рамках программы составляет 72,4 млрд. злотых, а максимальная стоимость к 2030 году должна составить 651,6 млрд. злотых.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий назвал пять областей, вокруг которых будут сосредоточены проекты программы «Польский лад»:

система здравоохранения,

налогообложение,

пенсионная система,

жилищная политика,

инвестиции.

Все части программы «Польский лад» являются очень важными и взаимодополняющими. Планируется, что в предстоящее десятилетие выполнение программы приведет к подъему как отдельных отраслей польской экономики, так и самого польского общества в целом.

Важнейшим является раздел, касающийся развития транспортной инфраструктуры. В Польше запланировано строительство более 2 тыс. км. новых скоростных магистралей, более 100 мостов и кольцевых дорог, реконструкция 50 тыс. км. дорог, тротуаров или велосипедных дорожек, ремонт местных мостов, тысячи безопасных пешеходных переходов. Кроме того, планируется модернизация 15 тыс. км. железных дорог, инвестиции в порты и логистические центры, замена устаревшего подвижного состава автобусов, строительство новые железных дорог в агломерациях, модернизация стратегических портов и логистических центров.

Также в планах сделать более доступными социальные услуги для граждан страны. Это предполагает модернизацию медицинских, образовательных, спортивных и культурных учреждений, активизацию работы общественных пространств.

Отдельно выделено развитие местной социальной инфраструктуры: сотни домов престарелых, центров интеграции и домов помощи, многочисленные мероприятия по озеленению городов, модернизация 3,6 тыс. спортивных площадок, центров или общедоступной фитнес-инфраструктуры, увеличение до 80% финансирования на строительство порядка 300 спортивных залов и 100 бассейнов в муниципалитетах, которые не имеют таких объектов, оживление или модернизация не менее 300 объектов культурной и туристической инфраструктуры.

Также готовится создание фактически новой IT-инфраструктуры: 5G во всех городах и вдоль основных транспортных магистралей к 2025 году, цифровизация работы органов местного самоуправления и местных государственных услуг, установка свыше 100 км. оптических волокон, обеспечивающих быструю передачу данных.

Будут выделены ресурсы для развития современной инфраструктуры вокруг домашних хозяйств: расширение сети водоснабжения и канализации, строительство локальных очистных сооружений, программа замены источников тепла. Программа «Чистая энергия» предполагает расширение сети и развитие технологий возобновляемых источников энергии, модернизация котельных: километры современной энергетической инфраструктуры, около 500 млн. евро на инвестиции в ветровые электростанции и сопутствующую инфраструктуру, 120 новых или модернизированных котельных.

Что касается недвижимости, то здесь также предполагаются интересные изменения. Программой предусмотрено, что польские семьи могут строить дома до 70 кв. м. на участках по заявительному принципу. Также предусмотрено множество мер для развития польских семей.

Большое количество проектов программы касается развития бизнеса, особенно в сельской местности, чтобы ослабить влияние урбанизации на польские территории.

«Основная цель нашего плана состоит в том, чтобы вернуться на скорый путь восстановления. Однако в то же время крайне важно, чтобы мы проложили новый путь, — заявил Моравецкий. — Новый путь определен как современность, основанная на традициях, социальных программах и перестройке экономической и налоговой системы».

Моравецкий подчеркнул, что Польша все лучше имплементируется в глобальную действительность, демонстирует рекордные результаты в экспорте, промышленном производстве, самом низком уровне безработицы в ЕС, создании новых рабочих мест.

«Сегодня, после тех 300 лет, когда другие решали нашу судьбу, мы можем сами выбрать свой путь. «Польский лад» — это новые решения, которые привнесут огромный импульс в развитие, помогут создать новые высокооплачиваемые рабочие места», — сказал глава правительства.

