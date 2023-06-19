Офф-план или готовая недвижимость в Дубае - что лучше выбрать?
Выбор между внеплановой и готовой недвижимостью в Дубае зависит от различных факторов, таких как ваши инвестиционные цели, бюджет, сроки и личные предпочтения. Но, даже с учетом всех этих факторов, как сделать выбор: купить уже готовую недвижимость или объект на стадии строительства? Эксперты агентства недвижимости "Маяк" подробно рассказали о плюсах и минусах каждого варианта.
Разница между офф-планом и готовой недвижимостью
Недвижимость вне плана, также известная как недвижимость на стадии строительства, — это недвижимость, строительство которой еще не завершено. Такие объекты часто продаются застройщиками по более низкой цене, чем готовые объекты.
Инвесторы обычно покупают такую недвижимость на основе планов, чертежей и спецификаций застройщика, и им часто приходится ждать несколько месяцев или даже лет, прежде чем недвижимость будет готова к заселению.
С другой стороны, готовая недвижимость уже построена и готова к въезду и доступна для немедленной продажи или сдачи в аренду. Покупатели могут посетить объект, осмотреть его и сделать предложение, если они заинтересованы.
Факторы, которые следует учитывать при принятии решения о том, какой вариант лучше для вас
- Цена
Off plan недвижимость обычно продается по более низким ценам, чем готовая. Это связано с тем, что покупатели берут на себя больший риск, инвестируя в еще не завершенный объект. Если у вас ограниченный бюджет, недвижимость на этапе строительства может оказаться для вас более доступным вариантом.
- Персонализация
Зачастую off plan недвижимость предлагает больше возможностей для настройки, чем готовая недвижимость, поскольку вы можете работать с застройщиком, чтобы внести изменения в планировку, отделку или характеристики недвижимости до того, как она будет завершена. Если у вас есть особые предпочтения в отношении дизайна и/или планировки вашей квартиры, возможно, лучшим вариантом будет покупка недвижимости офф-план.
- Сроки
Если вам нужна недвижимость быстро, то лучшим вариантом может стать готовая недвижимость. Такая недвижимость уже построена и готова к заселению, поэтому вы можете сразу же въехать в нее или начать сдавать в аренду. С другой стороны, off plan недвижимость потребует более длительного ожидания, поскольку она еще находится на стадии строительства и может быть не готова к заселению в течение нескольких месяцев или даже лет.
- План платежей
Офф-план недвижимость часто предлагается с гибкими планами оплаты, которые позволяют покупателям платить частями. Это может облегчить покупателям управление своими финансами и инвестирование в недвижимость, которая в противном случае может оказаться недоступной. Готовая недвижимость, с другой стороны, часто требует более крупного авансового платежа.
- Расположение
Местоположение будущей квартиры — важный фактор, который необходимо учитывать. Готовая недвижимость часто расположена в устоявшихся районах с существующей инфраструктурой и удобствами. В отличие от этого, off plan недвижимость может быть расположена в перспективных районах с потенциалом будущего роста.
- Риски
Как готовая, так и off plan недвижимость сопряжены с рисками, и покупателям важно тщательно изучить эти риски, прежде чем совершать покупку. Ключевой риск офф-план недвижимости — возможность задержки строительства по разным причинам, например, из-за нехватки рабочей силы, сбоев в цепочке поставок или непредвиденных обстоятельств. Готовая недвижимость может повлечь за собой непредвиденные расходы на обслуживание или ремонт, особенно если речь идет о вторичном рынке. Другой неприятностью могут стать скрытые проблемы, которые не были выявлены в процессе инспекции. Эти статьи расходов могут со временем увеличиться и повлиять на стоимость покупки.
В конечном счете, решение о выборе между готовой недвижимостью и off plan зависит от индивидуальных обстоятельств и инвестиционных целей. Важно провести исследование, проконсультироваться с профессионалом и взвесить все плюсы и минусы каждого варианта, прежде чем принимать решение.
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