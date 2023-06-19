Выбор между внеплановой и готовой недвижимостью в Дубае зависит от различных факторов, таких как ваши инвестиционные цели, бюджет, сроки и личные предпочтения. Но, даже с учетом всех этих факторов, как сделать выбор: купить уже готовую недвижимость или объект на стадии строительства? Эксперты агентства недвижимости "Маяк" подробно рассказали о плюсах и минусах каждого варианта.

Разница между офф-планом и готовой недвижимостью

Недвижимость вне плана, также известная как недвижимость на стадии строительства, — это недвижимость, строительство которой еще не завершено. Такие объекты часто продаются застройщиками по более низкой цене, чем готовые объекты.

Инвесторы обычно покупают такую недвижимость на основе планов, чертежей и спецификаций застройщика, и им часто приходится ждать несколько месяцев или даже лет, прежде чем недвижимость будет готова к заселению.

С другой стороны, готовая недвижимость уже построена и готова к въезду и доступна для немедленной продажи или сдачи в аренду. Покупатели могут посетить объект, осмотреть его и сделать предложение, если они заинтересованы.

Факторы, которые следует учитывать при принятии решения о том, какой вариант лучше для вас

Цена

Off plan недвижимость обычно продается по более низким ценам, чем готовая. Это связано с тем, что покупатели берут на себя больший риск, инвестируя в еще не завершенный объект. Если у вас ограниченный бюджет, недвижимость на этапе строительства может оказаться для вас более доступным вариантом.

Персонализация

Зачастую off plan недвижимость предлагает больше возможностей для настройки, чем готовая недвижимость, поскольку вы можете работать с застройщиком, чтобы внести изменения в планировку, отделку или характеристики недвижимости до того, как она будет завершена. Если у вас есть особые предпочтения в отношении дизайна и/или планировки вашей квартиры, возможно, лучшим вариантом будет покупка недвижимости офф-план.

Сроки

Если вам нужна недвижимость быстро, то лучшим вариантом может стать готовая недвижимость. Такая недвижимость уже построена и готова к заселению, поэтому вы можете сразу же въехать в нее или начать сдавать в аренду. С другой стороны, off plan недвижимость потребует более длительного ожидания, поскольку она еще находится на стадии строительства и может быть не готова к заселению в течение нескольких месяцев или даже лет.

План платежей

Офф-план недвижимость часто предлагается с гибкими планами оплаты, которые позволяют покупателям платить частями. Это может облегчить покупателям управление своими финансами и инвестирование в недвижимость, которая в противном случае может оказаться недоступной. Готовая недвижимость, с другой стороны, часто требует более крупного авансового платежа.

Расположение

Местоположение будущей квартиры — важный фактор, который необходимо учитывать. Готовая недвижимость часто расположена в устоявшихся районах с существующей инфраструктурой и удобствами. В отличие от этого, off plan недвижимость может быть расположена в перспективных районах с потенциалом будущего роста.

Риски

Как готовая, так и off plan недвижимость сопряжены с рисками, и покупателям важно тщательно изучить эти риски, прежде чем совершать покупку. Ключевой риск офф-план недвижимости — возможность задержки строительства по разным причинам, например, из-за нехватки рабочей силы, сбоев в цепочке поставок или непредвиденных обстоятельств. Готовая недвижимость может повлечь за собой непредвиденные расходы на обслуживание или ремонт, особенно если речь идет о вторичном рынке. Другой неприятностью могут стать скрытые проблемы, которые не были выявлены в процессе инспекции. Эти статьи расходов могут со временем увеличиться и повлиять на стоимость покупки.

В конечном счете, решение о выборе между готовой недвижимостью и off plan зависит от индивидуальных обстоятельств и инвестиционных целей. Важно провести исследование, проконсультироваться с профессионалом и взвесить все плюсы и минусы каждого варианта, прежде чем принимать решение.

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