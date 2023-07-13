ТОП-10 самых лучших и самых худших стран для жизни и работы за рубежом в 2023 году. Свежая статистика

Ежегодный опрос Expat Insider 2023, проведенный InterNations, определил ТОП-10 стран с самыми лучшими и самыми худшими условиями для жизни и работы экспатов в 2023 году. И некоторые страны в этом рейтинге действительно удивляют.

ТОП-10 самых лучших стран для переезда

Мексика

По данным опроса, Мексика входит в пятерку лучших с момента первого опроса в 2014 году. И на протяжении 10 лет опроса Expat Insider Мексика всегда занимала место среди лучших по индексу легкости поселения (1-е место в 2023 году). Экспатрианты постоянно наслаждались местным дружелюбием (1-е): большинство считают местных жителей дружелюбными в целом (91% против 67% во всем мире) и по отношению к иностранным жителям в частности (89% против 65% во всем мире).

По тому, легко ли найти жилье в Мексике, страна занимает 6-е место. Эмигранты говорят, что жилье в Мексике не только легко найти, но и доступно (7-е место для обоих). Доступность является общей тенденцией в Мексике. Он занимает 2-е место в Индексе личных финансов. И 71% довольны общей стоимостью жизни, по сравнению только с 44% во всем мире. В целом, 80% удовлетворены своим финансовым положением (по сравнению с 58% во всем мире).

С другой стороны, Мексика занимает только 45-е место по политической стабильности, и 18% экспатов там не чувствуют себя в безопасности, более чем в два раза больше, чем в среднем по миру (8%). В целом, 90% экспатов довольны своей жизнью в Мексике по сравнению с 72% во всем мире.

Испания

Со времени первого опроса Expat Insider в 2014 году Испания всегда входила в десятку лучших индекса качества жизни. Например, страна неизменно входит в число лучших в мире по своим вариантам досуга, снова заняв первое место в 2023 году. Большинство экспатов (88%) довольны культурой и ночной жизнью Испании по сравнению с 68% во всем мире. Кроме того, более девяти из десяти (91%) довольны своими возможностями для рекреационных видов спорта (по сравнению с 75% во всем мире). К счастью, климат и погода Испании (3-е место) облегчают для экспатов выход и наслаждения этими мероприятиями.

По опросу, четверо из пяти экспатов (80%) чувствуют себя там как дома, что на 18 процентных пунктов больше, чем в среднем по миру (62%).

Испания имеет довольно плохие результаты по индексу работы за рубежом (34-е место). Менее половины экспатов (49%) согласны с тем, что переезд туда улучшил их карьерные перспективы (по сравнению с 59% во всем мире), а 36% недовольны местным рынком труда (по сравнению с 26% во всем мире). С положительной стороны, страна занимает 10-е место в подкатегории Work & Leisure, в основном из-за удовлетворенности экспатов своим балансом между работой и личной жизнью (73% счастливы против 63% во всем мире).

Испания занимает 13-е место (из 53) по доступности жилья. В целом, 87% экспатов довольны своей жизнью в Испании по сравнению с 72% во всем мире.

Панама

Панама занимает третье место из 53 направлений в опросе Expat Insider 2023. Экспатриантов особенно нравится легкость поселения (4-е место). Страна входит в тройку лучших как в подкатегориях Finding Friends (1-е место), так и в подкатегориях Culture & Welcome (2-е место). Большинство экспатов (82%) имеют личную сеть поддержки (против 58% во всем мире) и сталкиваются с небольшими трудностями в поиске местных друзей (74% против 43% во всем мире). Они также чувствуют себя как дома (81% против 62% во всем мире) и приветствуются (84% против 67% во всем мире) в Панаме.

Несмотря на средние показатели страны по индексу качества жизни (28-е место), эмигрантам очень нравится ее климат и погода (11-е место) и качество воздуха (10-е место). Панама по индексу работы за рубежом Панама занимает лишь 30-е место, оказавшись в нижней десятке подкатегории карьерных перспектив (45-е место).

Панама также очень хорошо справляется с индексом личных финансов (8-е место) — 80% экспатов довольны своим финансовым положением (по сравнению с 58% во всем мире). Индекс Expat Essentials (7-й) является еще одним ярким событием. В целом, 81% экспатов довольны своей жизнью в Панаме по сравнению с 72% во всем мире.

Малайзия

Малайзия занимает четвертое место из 53 направлений в опросе Expat Insider 2023. Страна отлично показала себя в Индексе личных финансов (5-е место), занимая 3-е место по общей стоимости жизни. Экспатрианты в Малайзии также согласны с тем, что их располагаемого дохода домохозяйства достаточно, чтобы вести комфортную жизнь (9-е место) и очень довольны своим финансовым положением (69% счастливых против 58% во всем мире).

В Индексе качества жизни (29-е место) страна получает неоднозначные результаты. Экспатрианты очень довольны своими возможностями путешествовать (3-е место), а также местным кулинарным разнообразием и ресторанами (7-е место). Тем не менее, есть сложности с точки зрения безопасности (46-е).

Экспатрианты плохо оценивают свое рабочее время (37-е место), но считают, что им справедливо платят за свою работу (3-е место). Экспатриантов очень устраивает ситуация с жильем (2-е место). Большинство сообщает, что легко найти жилье (79% счастливых против 49% во всем мире) и позволить себе его (69% против 38% во всем мире). Более того, им легко жить в Малайзии, не говоря на местном языке (3-е). В целом, 82% экспатов довольны своей жизнью в Малайзии по сравнению с 72% во всем мире.

Тайвань

С 2016 года, когда Тайвань впервые появился в опросе Expat Insider, но при этом он всегда входил в пятерку лучших по факторам, связанным со здравоохранением. Большинство экспатов довольны как доступностью (91% против 62% во всем мире), так и качеством (86% против 70% во всем мире) медицинской помощи на Тайване. Результат: первое место в подкатегории здравоохранения. Кроме того, почти все экспаты чувствуют себя там в безопасности (98% против 83% во всем мире).

Тайвань по-прежнему занимает место выше среднего по индексу легкости заселения (17-е место) и преуспевает в индексе трудящихся за рубежом (9-е место). В дополнение страна также входит в десятку лучших по состоянию местной экономики (8-е место) и справедливой заработной плате на работе (9-е место). Тем не менее, 31% экспатов не хватает гибкости в местной бизнес-культуре (по сравнению с 18% во всем мире). И еще 40% считают, что культура труда не способствует самостоятельной работе или плоской иерархии (по сравнению с 26% во всем мире).

Фактически, 63% довольны общей стоимостью жизни на Тайване по сравнению с 44% во всем мире. В целом, 78% экспатов довольны своей жизнью на Тайване по сравнению с 72% во всем мире.

Таиланд

В Таиланде 76% экспатов оценивают общую стоимость жизни положительно. Почти девять из десяти экспатов (86%) говорят, что их располагаемого дохода домохозяйства достаточно или более чем достаточно для комфортной жизни в Таиланде (по сравнению с 73% во всем мире). Поэтому неудивительно, что страна занимает 4-е место в Индексе личных финансов. Доступность также возникает в индексе Expat Essentials: 76% говорят, что жилье доступно, что вдвое превышает средний мировой показатель (38%).

Но окружающая среда и климат (48-е место) вызывают некоторые опасения. Только 35% респондентов опроса довольны качеством воздуха в Таиланде (по сравнению с 66% во всем мире), а 43% считают, что правительство не поддерживает политику защиты окружающей среды по сравнению с 17% во всем мире. Еще 28% обеспокоены политической стабильностью страны (по сравнению с 13% во всем мире).

Большинство экспатов (82%) ценят общее дружелюбие в Таиланде (по сравнению с 67% во всем мире), а 78% чувствуют себя там как дома (по сравнению с 62% во всем мире). Тем не менее, Таиланд получает одни из худших результатов в Индексе работы за рубежом (39-е место).

Коста-Рика

Большинство экспатов (82%) довольны дружелюбием местных жителей (по сравнению с 67% во всем мире). Экспатриантам легко привыкнуть к местной культуре (3-й) и чувствовать себя как желанными (7-е), так и дома (9-е).

С другой стороны, Коста-Рика не так хорошо справляется с индексом работы за рубежом (38-е место). Он даже попадает в десятку худших в подкатегории карьерных перспектив (48-е). Экспатрианты особенно разочарованы местным рынком труда (48-е место) и говорят, что переезд туда не улучшил их карьерные перспективы (49-е место). Тем не менее, они наслаждаются балансом между работой и личной жизнью (13-е).

Экспатриант описывает инфраструктуру для автомобилей как очень плохую (50-ю). Но Коста-Рика преуспевает в подкатегории "Окружающая среда и климат" (3-я). В целом, 88% экспатов довольны своей жизнью в Коста-Рике по сравнению с 72% во всем мире.

Филиппины

Страна преуспевает в Индексе личных финансов (3-е место), занимая 5-е место по стоимости жизни. Эксперты также говорят, что их располагаемого дохода семьи достаточно для комфортной жизни (2-е место), а 75% довольны своим финансовым положением (по сравнению с 58% во всем мире).

Экспатрианты чувствуют себя как дома (79% счастливы против 62% во всем мире). При этом индекс качества жизни (48-е место) на сегодняшний день является самым слабым местом Филиппин, особенно подкатегории "Окружающая среда и климат" (46-е место), "Варианты досуга" (49-е место) и "Здравоохранение" (47-е место).

Индекс работы за рубежом (45-й) является еще одной болевой точкой для Филиппин. Только 27% экспатов положительно оценивают свой рынок труда (по сравнению с 47% во всем мире), а 25% оценивают свои карьерные возможности неблагоприятными (по сравнению с 18% во всем мире). Тем не менее, жилье считается как доступным (3-е место), так и легким для поиска (9-е место). В целом, 85% экспатов довольны своей жизнью на Филиппинах по сравнению с 72% во всем мире.

Бахрейн

Жилье легко найти в стране (в зависимости от 75% против 49% во всем мире), но не так легко себе позволить. На самом деле, более двух из пяти (43%) не считают, что их располагаемого дохода семьи достаточно, чтобы позволить себе комфортную жизнь в Бахрейне (по сравнению с 27% во всем мире).

Фактически, 64% эмигрантов в Бахрейне в целом легко завести местных друзей (по сравнению с 43% во всем мире), а 82% описывают местное население как в целом дружелюбное к иностранным жителям (по сравнению с 65% во всем мире).

Из-за некоторых неоднозначных результатов Бахрейн занимает средние места как по показателям качества жизни (20-е), так и по показателям работы за рубежом (19-е место). В то время как 71% говорят, что переезд в Бахрейн улучшил их карьерные перспективы (по сравнению с 59% во всем мире), 24% недовольны своим рабочим временем (по сравнению с 16% во всем мире). В целом, 71% довольны своей жизнью в Бахрейне, примерно так же, как и средний мировой показатель в 72%.

Португалия

Экспатрианты чувствуют себя как дома (78% против 62% во всем мире) и приветствуются (81% против 67% во всем мире). Большинство (80%) также сообщает, что население в целом дружелюбно к иностранным жителям, что на 15% больше, чем в среднем по миру (65%).

Со времени первого опроса Expat Insider в 2014 году Португалия неизменно хорошо зарекомендовала себя в Индексе качества жизни — в 2023 году она занимает 7-е место в мире. Португалия едва избегает десятки лучших в Индексе работы за рубежом (43-е место). Страна ступает хуже всего в подкатегории карьерных перспектив (49-е место). Экспанты голосуют за 45-е место за местные возможности карьерного роста, и более одного из трех (36%) недовольны рынком труда (26% во всем мире).

Интересно, что в то время как страна плохо относится к справедливой оплате труда (42-е место), 78% экспатов по-прежнему согласны с тем, что их дохода домохозяйства достаточно или более чем достаточно, чтобы вести комфортную жизнь (по сравнению с 73% во всем мире). В целом, Португалия очень хорошо работает в Индексе личных финансов (12-е место). В целом, 85% экспатов довольны своей жизнью в Португалии по сравнению с 72% во всем мире.

Худшие направления для жизни эмигрантов в 2023 году

Кувейт

Кувейт занимает последнее место в опросе Expat Insider 2023, следуя тенденции очень плохих показателей за последние 10 лет опроса. Страна занимает последнее место в мире по качеству жизни (53-е место). Экспатрианты особенно недовольны своими вариантами досуга (53-я). И около половины (49%) чувствуют, что не могут открыто выражать себя и свое мнение, что более чем в три раза превышает средний мировой показатель (15%).

Кувейт также показывает плохие результаты в Индексе работы за рубежом (48-е место). Трое из десяти (30%) считают, что им не платят справедливо за свою работу (по сравнению с 19% во всем мире). В целом, только 43% экспатов довольны своей жизнью в Кувейте по сравнению с 72% во всем мире.

Норвегия

Норвегия занимает 52-е место в Индексе личных финансов, так как более трех из пяти экспатов (62%) отрицательно оценивают местную стоимость жизни по сравнению с 35% во всем мире. Более того, 37% говорят, что их располагаемого дохода домохозяйства недостаточно для комфортной жизни (по сравнению с 27% во всем мире).

Почти треть экспатов (32%) описывают местных жителей как недружелюбных к иностранным жителям по сравнению с 18% во всем мире. В целом, 37% не чувствуют себя как дома в Норвегии (по сравнению с 20% во всем мире).

Однако показатель работы за границей (18-е место) является самой сильной областью Норвегии. Экспатриты в Норвегии ценят высокую гарантию занятости (1-е место) и состояние экономики (9-е), но они недовольны своими личными карьерными возможностями (48-е). В целом, только 61% экспатов довольны своей жизнью в Норвегии по сравнению с 72% во всем мире.

Турция

Турция занимает последнее место в мире по индексу работы за границей (53-е место): 30% экспатов недовольны своим рабочим временем, что примерно в два раза превышает средний мировой показатель (16%). Почти каждый четвертый (24%) не удовлетворен своей работой в целом (по сравнению с 16% во всем мире).

В Индексе личных финансов (34-е место) 44% экспатов удовлетворены общей стоимостью жизни, как и в среднем по миру, в то время как менее половины (48%) удовлетворены своим финансовым положением (по сравнению с 58% во всем мире). В целом, 60% экспатов довольны своей жизнью в Турции по сравнению с 72% во всем мире.

Южная Корея

Эмигранты не чувствуют себя желанными гостями (51-е место) и дома (52-е место). Ситуация не сильно улучшается в Индексе работы за рубежом (46-е место). Наряду с плохим рабочим днем (49-е), они считают, что местная деловая культура не способствует творчеству (52-е), самостоятельной работе (52-е) или гибкости (51-е).

Южная Корея занимает место ниже среднего как по индексам личных финансов (37-е), так и по индексам Expat Essentials (39-е место). Страна показала себя лучше всего по индексу качества жизни (17-е): 91% экспатов положительно оценивают качество медицинской помощи по сравнению с 70% во всем мире. Это помогает Южной Корее занять третье место в подкатегории здравоохранения, в дополнение к подкатегории путешествий. В целом, 61% экспатов довольны своей жизнью в Южной Корее по сравнению с 72% во всем мире.

Германия

Индекс легкости поселения (50-е) является одной из основных болевых точек для экспатов в Германии. На самом деле, страна очень плохо работает во всех трех подкатегориях этого индекса: Local Friendliness (50-е место), Finding Friends (49-е) и Culture & Welcome (49-е).

Трое из десяти экспатов (30%) говорят, что люди в Германии не дружелюбны к иностранным жителям (по сравнению с 18% во всем мире), а 55% трудно завести местных друзей (по сравнению с 36% во всем мире). Неудивительно, что примерно каждый третий (32%) не чувствует себя как дома в Германии (по сравнению с 20% во всем мире).

Отсутствие цифровой инфраструктуры (51-я) и языковой барьер (51-я) очень расстраивают эмигрантов. Кроме того, 58% изо всех сил пытаются найти жилье, что на 27 процентных пунктов больше, чем в среднем по миру (31%).

С положительной стороны, рынок труда Германии (4-е место) и безопасность занятости (5-е место) вступают в топ-5 мира. Тем не менее, страна показывает только посредственные показатели по личным финансам (28-е место). В целом, 64% экспатов довольны своей жизнью в Германии по сравнению с 72% во всем мире.

Южная Африка

Южная Африка занимает одно из худших мест в Индексе работы за рубежом (50-е место). Страна занимает последнее место в мире по рынку труда (53-е место). Более половины экспатов (54%) оценивают этот фактор отрицательно (по сравнению с 26% во всем мире).

Это не единственное место, где Южная Африка занимает последнее место. Он также находится в нижней части подкатегории "Оклады и безопасность работы" (53-я), а также подкатегории "Путешествия и транзит" и "Безопасность" (53-е место), в Индексе качества жизни (48-е место). Фактически, 52% отрицательно оценивают свою личную безопасность, что более чем в шесть раз превышает средний мировой показатель (8%). С другой стороны, страна занимает 2-е место по климату и погоде.

В целом, 67% экспатов довольны своей жизнью в Южной Африке по сравнению с 72% во всем мире.

Италия

Самой большой проблемой для экспатов в Италии является Индекс работы за рубежом (52-е место из 53). Почти половина экспатов недовольна местным рынком труда (47% против 26% во всем мире). Страна занимает последнее место в мире по общей удовлетворенности работой (53-е место).

Экспатрианты сталкиваются с еще большим количеством проблем, когда дело доходит до личных финансов (40-е). Каждый третий эмигрант (33%) недоволен своим финансовым положением (по сравнению с 22% во всем мире). Примерно такая же доля (34%) описывают свой располагаемый доход домохозяйства как недостаточный для комфортной жизни (по сравнению с 27% во всем мире).

С положительной стороны, большинство экспатов (80%) довольны кулинарным разнообразием и ресторанами (по сравнению с 77% во всем мире), а 72% положительно оценивают культуру и ночную жизнь (по сравнению с 68% во всем мире). В целом, 71% экспатов довольны своей жизнью в Италии по сравнению с 72% во всем мире.

Мальта

Результаты в Индексе работы за рубежом (40-е) не лучшие - 24% не чувствуют себя справедливо оплаченными за свою работу (по сравнению с 19% во всем мире), а 17% не видят никакой цели в своей работе (по сравнению с 8% во всем мире). С другой стороны, более половины экспатов (58%) удовлетворены своим финансовым положением, такая же доля, как и в среднем по миру.

Почти половине экспатов (49%) легко завести местных друзей (по сравнению с 43% во всем мире), а 64% чувствуют себя там как дома по сравнению с 62% во всем мире. В целом, 67% экспатов довольны своей жизнью на Мальте по сравнению с 72% во всем мире.

Новая Зеландия

Новая Зеландия имеет много взлетов и падений, когда дело доходит до результатов в Индексе качества жизни (38-е место). В то время как Новая Зеландия претендует на более-менее неплохое место в центре Индекса работы за рубежом (28-е место), она занимает последнее место в мире по индексу личных финансов (53-е место). Экспатриты считают, что их располагаемого дохода семьи недостаточно для комфортной жизни (53-е место) и не удовлетворены своим финансовым положением (51-е место). И 64% борются с общей стоимостью жизни, что почти на 30 процентных пунктов больше, чем в среднем по миру в 35%.

Жилье (49-е место) является еще одной низкой точкой для Новой Зеландии. Экспатриты описывают это как трудно себе позволить (71% против 42% во всем мире), так и трудно найти (45% против 31% во всем мире). В целом, только 63% экспатов довольны своей жизнью в Новой Зеландии по сравнению с 72% во всем мире.

Япония

Япония показала худшие результаты в индексе Expat Essentials (52-е место). Более трем из пяти экспатов (62%) трудно жить там, не говоря по-японски, что почти в два раза превышает средний мировой показатель (32%).

В Индексе работы за рубежом (49-е место): 59% скучают по творчеству в местной бизнес-культуре (против 26% во всем мире), а также гибкости (49% против 18% во всем мире) и способности работать самостоятельно (59% против 26% во всем мире). Результат: последнее место в мире в подкатегории "Культура труда и удовлетворенность" (53-е место).

Япония намного лучше справляется с индексами личных финансов (26-е место) и качества жизни (12-е место). Она даже входит в 10 лучших мест в подкатегории здравоохранения (7-е место). Несмотря на общие плохие показатели страны, 75% экспатов довольны своей жизнью в Японии по сравнению с 72% во всем мире.