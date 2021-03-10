В Испании нерезидентам отказывают в скидках при уплате налога на доход от сдачи жилья в аренду

Испанские налоговые органы продолжают отказывать иностранцам, которые требуют снизить налог на доход, получаемый от сдачи недвижимости в аренду. В ситуацию вмешалась Еврокомиссия, но ее возражения не принимаются во внимание.

В соответствии с действующим законом о подоходном налоге, который должны уплачивать физические лица в Испании, резидентам предоставляются скидку 60% на прибыль, полученную от сдачи недвижимости в аренду. Для нерезидентов таких льгот не предусмотрено.

По мнению Хосе Марии Сальседо, партнера юридической компании Ático Jurídico, сложившаяся ситуация далека от равноправной, поскольку у налогоплательщиков-резидентов есть возможность использовать скидку в 60%, а у нерезидентов — нет, хотя они получают аналогичный вид прибыли.

Европейская комиссия уже призвала испанские налоговые органы прокомментировать существующие правонарушения, отправив им официальное уведомление. Ответ должен быть предоставлен в течение 2 месяцев. Если он не устроит Еврокомиссию, она вынесет соответствующее заключение о том, что в Испании нарушаются законы ЕС, и отправит официальный запрос на их соблюдение.

Если же испанская сторона продолжит отклонять заявки нерезидентов о предоставлении налоговых льгот, Комиссия может обратиться с этим делом в Суд Европейского Союза.

На сегодняшний день правки в закон так и не внесены, а налоговые органы продолжают отказывать в скидках иностранцам.

Хосе Мария Сальседо рекомендует налогоплательщикам-нерезидентам обратиться с просьбой внести правки по налоговым декларациям за прошлые годы, если на них распространялся налог без использования льгот. Срок давности для таких обращений — 4 года.

По мнению эксперта, если Еврокомиссии удастся доказать неправомерность существующих испанских правил, иностранным гражданам будет намного легче возместить переплаты по налогам, но только в том случае, если запрос уже был сделан и срок давности по нему не истек.