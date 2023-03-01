64% собственников в Дубае планируют продать свою квартиру или виллу — 52% готовы сделать это уже в этом году. Цель владельцев — получение прибыли на фоне резкого роста цен на жилье в Эмирате.

Интересно и то, что 90% респондентов после продажи существующей недвижимости намерены купить другой объект в Дубае — при условии, что удастся получить хорошую прибыль во время первой сделки. Опрос среди владельцев недвижимости в ОАЭ проводился по заказу компании Metropolitan Homes в первой половине января 2023 года.

«Результаты опроса YouGov являются еще одним свидетельством того, что домовладельцы ОАЭ уверены в Дубае как устоявшемся рынке недвижимости и что уровень запланированной активности на вторичном рынке будет продолжать стимулировать объемы сделок в сектор недвижимости эмирата», — отметила Алина Адамко, руководитель отдела продаж Metropolitan Homes.

Эксперт о том, что происходит на рынке недвижимости Дубая

Отмечается, что будущие владельцы жилой недвижимости в Дубае могут получить огромную прибыль от таких инвестиций, так как согласно отраслевым отчетам, население города вырастет с сегодняшних 3,5 млн до 5,8 млн человек к 2040 году.

«Текущие и прогнозируемые рыночные условия благоприятны для владельцев жилой недвижимости в Дубае, если они думают о продаже или аренде своих объектов, поскольку спрос на готовую недвижимость превышает предложение, особенно в востребованных районах», — сказал Никита Кузнецов, партнер Metropolitan Group и генеральный директор Metropolitan Premium Properties. «В прошлом году объем сделок на вторичном рынке вырос на 300%, поэтому мы ожидаем, что эта тенденция сохранится в обозримом будущем».

Еще несколько ключевых тезисов по итогом опроса: