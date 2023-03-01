Большинство собственников в Дубае хотят продать свои квартиры. Итоги опроса
64% собственников в Дубае свою квартиру или виллу — 52% готовы сделать это уже в этом году. Цель владельцев — получение прибыли на фоне резкого роста цен на жилье в Эмирате.
Интересно и то, что 90% респондентов после продажи существующей недвижимости намерены купить другой объект в Дубае — при условии, что удастся получить хорошую прибыль во время первой сделки. Опрос среди владельцев недвижимости в ОАЭ проводился по заказу компании Metropolitan Homes в первой половине января 2023 года.
«Результаты опроса YouGov являются еще одним свидетельством того, что домовладельцы ОАЭ уверены в Дубае как устоявшемся рынке недвижимости и что уровень запланированной активности на вторичном рынке будет продолжать стимулировать объемы сделок в сектор недвижимости эмирата», — отметила Алина Адамко, руководитель отдела продаж Metropolitan Homes.
Отмечается, что будущие владельцы жилой недвижимости в Дубае могут получить огромную прибыль от таких инвестиций, так как согласно отраслевым отчетам, население города вырастет с сегодняшних 3,5 млн до 5,8 млн человек к 2040 году.
«Текущие и прогнозируемые рыночные условия благоприятны для владельцев жилой недвижимости в Дубае, если они думают о продаже или аренде своих объектов, поскольку спрос на готовую недвижимость превышает предложение, особенно в востребованных районах», — сказал Никита Кузнецов, партнер Metropolitan Group и генеральный директор Metropolitan Premium Properties. «В прошлом году объем сделок на вторичном рынке вырос на 300%, поэтому мы ожидаем, что эта тенденция сохранится в обозримом будущем».
Еще несколько ключевых тезисов по итогом опроса:
- 81% респондентов владеют одним или двумя объектами недвижимости.
- 89% респондентов приобрели недвижимость в течение последних пяти лет.
- 65% заявили, что в настоящее время живут в купленной недвижимости.